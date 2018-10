Utile: Durere de cap persistentă, stare de greață și rău! Puțini se gândesc că aceasta este cauza; Cauzele apariţiei cancerului şi cum au evoluat tratamentele pentru această maladie; Fructe permise şi interzise în diabet 

De-a lungul vieții, întâlnim multe persoane alături de care ne angajăm în diverse relații în funcție de contextul respectiv: unele sunt sunt pozitive, ne creează emoții plăcute, o stare de relaxare, liniște, bucurie, siguranță, comfort psihic și emoțional însă, în altele ajungem să ne simțim hărtuiți sufletește, nesiguri, obosiți, deprimați, chiar neputincioși. În opinia psihologului Laura Maria Cojocaru, o persoană care declanșează în noi astfel de senzații neplăcute se poate numi “vampir emoțional”, ne stoarce pur şi simplu de energie, potrivit Doctorul zilei. Cancerul este boala uzurii celulare. Pe măsură ce speranţa de viaţă creşte, şi defectele celulare au o probabilitate mai mare de a apărea. Mecanismele de reparaţie a leziunilor celulare “obosesc” odată cu vârsta. Sigur, fumatul, alcoolul în exces şi consumul de alimente grase, pline de zahăr contribuie la această îmbătrânire celulară. Excesul de orice fel nu e în regulă. Se aplică şi în cazul fumatului! Dacă fumezi mai puţin crezând că ai risc mai mic de a face cancer, te înşeli. Nu trebuie să mai fumezi deloc şi abia atunci riscul va fi redus la minimum. Cât priveşte dieta, nu neapărat colesterolul este cel care te omoară, ci mai degrabă produşii de metabolism ai grăsimilor saturate, de tipul radicalilor liberi, care au efect „coroziv” asupra aparatului genetic. Procesele inflamatorii contribuie, desigur, la aceste mecanisme patologice”, descrie tabloul condiţiilor de apariţie a cancerului Conferenţiar Doctor Valentin Cernea, pentru Descopera. Persoanele care au glicemia ridicată sau suferă de diabet trebuie să aibă mare grijă la dietă. Mulţi cred că fructele sunt interzise deoarece sunt dulci, însă nu toate. Datorită conţinutului de vitamine, minerale şi fibre, ele trebuie să facă parte din alimentaţia fiecăruia. Merele in special cele verzi, acrişoare, sunt excelente pentru diabetic. Conţin fibre, antioxidanţi şi vitamina C. Grepfrutul poate fi de mare ajutor să-ţi ţii sub control atât greutatea, cât şi nivelul insulinei. Medicii spun că acest fruct creşte sensibilitatea la insulină. Prunele controlează nivelul zahărului din sânge şi ajută digestia, aducând în organism o importantă cantitate de antioxidanţi, potrivit Click. Gândacii mirositori sunt mai periculoși decât se credea, iar copiii sunt cei mai expuși, în prezența lor. Pot dezvolta diverse boli, dacă nu se iau măsuri imediate, mai ales că ploşniţele cerealelor, cum se mai numesc aceşti gândaci, au invadat deja mai multe oraşe din România, inclusiv Capitala. Medicii avertizează că aceste insecte pot purta cu ei germeni periculoşi, iar specialiştii spun că frigul nu are niciun efect asupra lor, în timp ce la dezinsecţiile au fost imuni până acum, potrivit Libertatea. Nu este cazul să ne îngrijorăm dacă avem zile mai proaste în care ori ne doare capul, ori avem o stare generala neplăcută, dar simptomele care persistă și ne afectează viața de zi cu zi trebuie luate în serios și consultate cu un medic. Cancerul pulmonar poate cauza inflamarea feței, a gâtului, mâinilor sau pieptului atunci când tumoarea apasă pe vena dintre cap și inimă. Acest simptom se numește sindromul de venă cavă superioară' și este cauzat în general de cancer. Majoritatea pacienților cu cancer osos se plâng de dureri osoase de la slabe, la foarte puternice. Odată cu dezvoltarea cancerului, aceste dureri vor interfera cu activități simple precum mersul sau ridicatul obiectelor, scrie ELLE.