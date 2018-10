Utile: Cum îți dai seama că faci un accident vascular cerebral? Care sunt simptomele; Prunele combat depresia. Ce alte alimente îmbunătăţesc dispoziţia; De ce unele tipuri de cancer afecteaza doar femeile tinere

Simptomele accidentului vascular cerebral sunt foarte diverse, de la amorțirea feței, a brațului sau piciorului, la confuzie, greutate în a pronunța cuvinte, tulburări de vedere, amețeală, durere bruscă de cap, până la pierderea echilibrului. Pentru a recunoaște un eventual accident vascular cerebral, utilizați algoritmul FBVT- Față, Braț, Vorbire, Timp! F - slăbiciune facială, victima are un zâmbet ciudat, iar gura sau ochiul poate fi lăsat în jos, scrie Click

. Cercetatorii UNIGE si HUG au demonstrat, printr-un nou studiu, ca femeile tinere dezvolta cancer ovarian si pancreatic din cauza unor celule care au ajuns accidental in alt organ decat trebuia, in timp ce persoana respectiva era doar un embrion, conform eurekalert.org. Exista mai multe forme de cancer pancreatic, dar una dintre ele afecteaza in mod special femeile, adesea tinere. Pentru mult timp, specialistii nu au stiut cum este posibil acest lucru, tinand cont ca pancreasul este un organ care nu este expus aproape deloc la hormonii sexuali, potrivit medlife.ro