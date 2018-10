Utile: Murăturile în oţet din comerţ pot cauza cancer gastric din cauza aditivilor; Balonarea: cauze, simptome şi tratament; Remediile amare. Aceste plante nu trebuie să lipsească din casă

Simptomele accidentului vascular cerebral sunt foarte diverse, de la amorțirea feței, a brațului sau piciorului, la confuzie, greutate în a pronunța cuvinte, tulburări de vedere, amețeală, durere bruscă de cap, până la pierderea echilibrului. Pentru a recunoaște un eventual accident vascular cerebral, utilizați algoritmul FBVT- Față, Braț, Vorbire, Timp! F - slăbiciune facială, victima are un zâmbet ciudat, iar gura sau ochiul poate fi lăsat în jos; B - slăbiciune a unui braț, victima poate ridica numai un brat; V - probleme de vorbire, victima nu poate vorbi clar sau nu poate înțelege ce i se spune; T - este timpul să sunați la Urgență, scrie Click. Zece tipuri de aditivi alimentari care pot cauza probleme de sănătate, precum cancerul gastric, au fost descoperiţi de Asociaţia Pro Consumatori (APC) în compoziţia murăturilor în oţet, după analiza conţinutului a 52 de mărci comercializate în magazine. „Produsele analizate au un conţinut ridicat de sare, care variază între 1,13 grame şi 2,7 grame/per produs. Persoanele care consumă o cantitate de sare mai mare decât media au o presiune sanguină mai mare şi au un risc crescut de hipertensiune arterială. Un adult are nevoie de 1,6 grame de sodiu zilnic, pe care şi-l procură dintr-o linguriţă rasă de sare (6 grame)”, susţin reprezentanţii APC, potrivit Descopera. Gazul este cea mai frecventă cauză a balonării, acesta se acumulează în tractul gastrointestinal atunci când are loc înghiţirea aerului, în timpul mesei. Sunt unii oamenii care fie mănâncă prea repede, fie beau prea repede şi aşa înghit aer, iar alimentele ajung în stomac nedigerate corect. De asemenea, obieciul de a mânca la ore întâmplătoare, dar şi fumatul, pot duce la instalarea balonării abdominale. Atenţie! Dacă balonarea devine constantă şi este asociată cu simptome precum scădere bruscă în greutate, senzaţia de greaţă, tulburări de scaun, febră este posibil ca aceasta să fie determinată de o afecţiune gravă încă nediagnosticată, potrivit CSID. Denumite şi tonice amare datorită capacităţii lor de a stimula procesele din organism, plantele amare drenează ficatul şi fierea, asigurând un proces de detoxificare extrem e eficient. Remediile amare se bucură, totodată, de reputaţia de a ajuta la eliminarea convingerilor și ideilor false care conduc, în cele din urmă, la boală. Practic, nu se poate vorbi în medicina naturistă de un proces de dezintoxicare complet în care să nu fie folosit gustul amar. Pelinul e un remediu contra efectelor sedentarismului și pentru combaterea atoniei digestive. Pentru eliminarea oxiurilor, unul dintre cele mai bune remedii este pelinul alb. Se foloseşte sub formă de infuzie, pulbere sau tinctură. Spălăturile vaginale cu ceai de pelin sunt foarte eficiente în tratarea mâncărimilor, potrivit Doctorul zilei. Te cuceresc cu mirosul lor îmbietor și cu textura cremoasă, lăsându-ți pielea fină și hidratată. Însă, pe cât par de inofensive, cremele de corp pot conține substanțe toxice, extrem de dăunătoare pentru organism. Butilat de hidroxitoluen, regăsit pe etichetele produselor și sub denumirea de E 321, este folosit deseori și în cremele de corp, dar și în alte produse cosmetice precum rujurile. Acest ingredient trebuie evitat, deoarece poate afecta funcțiile glandei endocrine, în timp. Hidantoină se află în componența produselor de îngrijire personală într-un procent mai mare de 20%. Este considerat toxic deoarece irită pielea și ochii, de aceea trebuie să renunți la cremele care îl conțin. Optează, în schimb, pentru produse din ingrediente naturale, potrivit Click sanatate.