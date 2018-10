​Utile: Tratamentul experimental și miraculos care dublează durata de viață; Semne că ficatul tău este plin de toxine; 7 alimente care curăţă colonul. Radioterapia ghidată prin rezonanţă magnetică, o soluţie pentru anumite tipuri de cancer. Persoanele înalte au un risc mai crescut de dezvoltare a cancerului deoarece ”au mai multe celule”.

O echipă de cercetători din Singapore au încercat combinații experimentale din compuși diferiți pentru a încetini efectele îmbătrânirii în rândul animalelor. Scopul cercetătorilor a fost acela de a mări durata vieții animalelor. Savanții au încercat combinații diferite ale Caenorhabditis elegans și au constatat că diferitele cocktail-uri formate din medicamente deja existente ar putea încetini efectele îmbătrânirii și stimula semnificativ longetivitatea animalelor. „Am arătat că extinderea dramatică a vieții poate fi obținută prin vizarea mai multor căi de îmbătrânire și mecanisme folosind combinații de medicamente”, au scris autorii, potrivit Playtech.



Chiar dacă ai un stil de viață sănătos, bei apă curată, mănânci alimente organice și utilizezi produse fără parabeni, tot ești expus la toxine. Acestea vin din mediul înconjurător și nu pot fi controlate. Când ficatul devine leneș, toxinele nu mai pleacă din corp și sunt stocate în țesutul gras, din moment ce sunt lipide solubile. Și vor rămâne în organism, până când funcția hepatică se va îmbunătăți și va putea elimina toxinele. Acesta poate fi unul dintre cele mai importante motive pentru care nu reușiți să slăbiți, nici măcar cu o dietă sănătoasă și exerciții fizice. Simptomele ficatului obosit sunt nenumărate, dar indiferent de gravitate, funcția hepatică se poate îmbunătăți, aducând în mod firesc și o îmbunătățire a calității vieții, potrivit Doctorul zilei. O serie de studii au descoperit anterior o legătură între statura înaltă şi un risc mai crescut de dezvoltare a unor forme de cancer. Conform The Guardian, cercetătorii susţin că fiecare 10 centimetri în plus ai înălţimii adaugă un risc mai mare cu 10%. O legătură asemănătoare a fost descoperită şi în cazul câinilor, cu cat rasa ajunge la dimensiuni mai mari, cu atât creşte riscul apariţiei unor astfel de boli. Cercetătorii au prezentat multiple explicaţii pentru acest fenomen, inclusiv faptul că hormonii de creştere ar putea juca un rol atât în creşterea în înălţime, cât şi în apariţia cancerului sau că factorii de mediu precum nutriţia din copilărie sau anumite boli ar putea reprezenta un factor, potrivit Descopera. Curăţarea colonului a devenit un obicei foarte popular în curele de slăbire şi ajută la detoxifierea rapidă a organismului. În plus, reprezintă o modalitate de a scăpa de constipaţie. Seminţele de in reprezintă o sursă importantă de fibre şi de grăsimi Omega-3, în special acidul alfa linoleic. Totuşi, grăsimile Omega-3 se găsesc în coaja fibroasă a seminţelor, pe care oamenii nu o pot digera cu uşurinţă. De aceea, dacă doreşti să creşti nivelul Omega-3 din organism, cel mai bine este să mănânci seminţele de in care au fost măcinate. Mărul reprezintă unul dintre cele mai populare fructe din lume, fiind o opţiune extrem de sănătoasă pentru organism. Un măr de dimensiune medie constituie echivalentul a 1,5 pahare de fructe, iar 2 pahare reprezintă doza zilnică recomandată pentru un regim alimentar care cuprinde 2.000 de calorii, potrivit Click. Cancerul de plămâni este cel mai frecvent diagnosticat, cu un procent de 11,6 cumulat în rândul femeilor şi bărbaţilor. La femei, principalul tip de cancer diagnosticat este cel de sân, iar la bărbaţi cancerul de prostată. Radioterapia este o componentă importantă în tratarea cancerului, iar rolul său este acela de distrugere tumorile maligne prin emisia de radiaţii. Una dintre principalele provocări ale specialiştilor în radioterapie este aceea de a aplica fasciculul de radiaţii cât mai precis, pentru a proteja ţesuturile sănătoase şi organele vitale din apropierea tumorilor maligne. Iar radioterapia ghidată prin rezonanţă magnetică reuşeşte acest lucru. Prima oară, tehnologia a fost folosită în Statele Unite, în 2015. Acum, există în lume doar 20 de aparate de acest tip cu ajutorul cărora specialiştii personalizează fiecare şedinţă de tratament, potrivit CSID.