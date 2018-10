Utile: Un cercetător rus susţine că a descoperit tratamentul pentru cancer; Suplimentul alimentar care i-a distrus viața unui bărbat; Tuberculoza: consecinţe grave 

Cercetătorul Hristo Mermerski susține că a descoperit rețeta naturistă care poate vindeca orice tip de cancer. Profesorul susține că acesta este un tratament pentru întregul organism. Mixtura curăță vasele de sânge, rinichii și ficatul, crește imunitatea și protejează inima. După 3 zile poți consuma amestecul. Se ia o lingură cu 30 de minute înainte de mese și înainte de somn. Pentru tratamentul cancerului se consumă două lingurițe la fiecare două ore, potrivit Click sanatate. Jm McCants, un bărbat de 50 de ani, care își dorea să-și îmbunătățească stilul de viață, să slăbească și să aibă mai multă energie, a trecut printr-o experiență îngrozitoare, declanșată imediat după ce acesta și-a administrat un banal supliment alimentar. Ajuns la 50 de ani, bărbatul s-a hotărât să-și schimbe stilul de viață, așa cum a mărturisit într-un emoționant interviu pentru BBC. Își propusese să facă mai multă mișcare și să mănânce mai sănătos. „Tatăl meu a murit din cauza unui infarct, la 59 de ani. Nu voiam să trec și eu prin asta. Îmi propusesem să am mai multă grijă de mine, pentru a-mi îmbunătăți starea de sănătate”. Așa și-a început bărbatul povestea, scrie Unica. ”Tuberculoza poate afecta pe oricare dintre noi, în orice etapă a vieţii. Putem contribui la creşterea responsabilităţii individuale în ceea ce priveşte menţinerea propriei sănătăţi, dar şi la eliminarea discriminării şi stigmatizării cu care se confruntă persoanele diagnosticate cu tuberculoză. Obiectivul 3 de dezvoltare durabilă dedicat sănătăţii prevede eradicarea epidemiei de tuberculoză până în anul 2030. În ciuda progreselor făcute, tuberculoza rămâne o provocare pentru România a afirmat conf. dr. Diana Loreta Păun, consilier de stat, Departamentul de Sănătate Publică, Administraţia Prezidenţială., potrivit CSID. Potrivit expertului în domeniul sănătății, care a recunoscut anterior că are o ”relație dificilă” cu corpul ei, este de asemenea utilă o modificare a dietei și trebuie să "mănâncăm cu bucurie și atenție". Și in timp ce asta înseamnă sa spunem la revedere vinovăției și a adopta o abordare mai gentilă, există încă unele alimente pe care Jessica crede cu tărie că trebuie excluse din meniu: zaharurile rafinate și îndulcitorii artificiali. Este posibil ca mulți dintre noi să începem ziua bine, poate chiar avem și un prânz echilibrat, dar după ora 15:00 să cedăm. Jessica a dezvăluit gustările ei sănătoase care o ajută când vine vorba de păstrarea poftei de zahăr de la mijlocul după-amiezii. "Merele verzi cu unt de migdale, nuci crude, amestec facut din fructe de padure goji, nuci, seminte si ciocolata neagra, fructe de padure, morcovi si hummus”, potrivit C lick.



Durerile de genunchi reprezintă o problemă specială pentru sportivi, peste jumătate dintre sportivi îndurându-le în fiecare an. Unele dintre cele mai frecvente motive pentru durerile genunchilor sunt ligamentele inflamate sau rupte şi alte afecţiuni ale cartilajelor. Dar genunchiul este o articulaţie complexă şi pot exista o mulţime de alţi factori ce pot cauza durerea. Uneori, o accidentare la genunchi poate determina ruperea unor fragmente de os sau cartilaj. Aceste bucăţi se pot fixa în articulaţie, declanşând inflamaţie şi durere. Bursa este un săculeţ de fluid care are rol de tampon şi protejează articulaţiile în mai multe zone ale genunchilor. Suprasolicitarea, căderile sau îndoirile bruşte şi repetate pot irita bursa, provocând dureri şi umflături la nivelul genunchilor, potrivit Doctorul zilei.