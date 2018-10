Utile: Combinații de alimente care îngrașă. Nu le face niciodata!; Gripa: 5 mituri cunoscute; „Trebuie să avem în vedere acest lucru: cancerul copilului este vindecabil“

Uitarea si pierderea memoriei sunt comune printre vartnici, dar nu se stie inca ce provoaca aceste schimbari. Oamenii de stiinta de la Institutul de Cercetare Rotman au facut anumite descoperiri in acest domeniu, iar acestea ar putea contribui la identificarea semnelor de dementa mai devreme. Miscarile ochilor sunt importante pentru colectarea informatiilor, iar centrul de memorie al creierului, adica hipocampul, este important pentru a conecta aceste date ca sa formeze o amintire despre ceea ce vedem in fata ochilor. Totusi, am descoperit ca varstnicii nu isi construiesc amintirea in acelasi mod ca si tinerii., potrivit Medlife.ro