Utile: Durerile de stomac pot anunța ulcer, pancreatită sau infarct. Cum faci diferența; Efectele consumului de etnobotanice asupra sanatatii; Fructele de toamnă care ard grăsimile! Slăbești 10 kilograme cu această dietă

Durerile de stomac pot ascunde numeroase afecțiuni. Este important să nu considerăm că o banală durere în partea superioară a stomacului este determinată neapărat de o boală a stomacului. Din păcate, abdomenul ascunde numeroase surse de durere și nu întotdeauna pacienții interpretează corect o astfel de durere. O durere în partea superioară a abdomenului poate fid eterminată de o gastrită, de un ulcer gastroduodenal, dar și de o afecțiune a veziculei biliare, de o afecțiune a pancreasului, chiar și o afecțiune a arterelor pe care le avem în abdomen, dar și de un infact miocardic acut inferior care de multe ori mimează o simptomatologie digestivă: durere abdominală, greață, vărsături, explică dr. Camelia Diaconu potrivit Digi24.



Chiar daca sunt considerate droguri usoare, consumul de etnobotanice are rezultate grave si imprevizible, iar efectele pe termen lung nu sunt pe deplin cunoscute, acest lucru ingreunand sarcina medicilor de a acorda un tratament. De cele mai multe ori, etnobotanicele sunt produse in laboratoare ilegale si sunt distribuite sub mai multe forme si denumiri, pentru diferite moduri de consum. Aceste droguri pot fi obtinute sub diferite forme, adaptate pentru a fi fumate, vaporizate, inhalate din tigari electronice, inghitite sau chiar baute sub forma de ceaiuri. Etnobotanicele pot provoca o serie de efecte daunatoare, dar majoritatea consumatorilor sunt tineri si ignorati fata de aceste efecte. Unii utilizatori au murit inca de la prima expunere la drog, potrivit Sfatulmedicului.ro

Fructele și legumele de toamnă sunt fantastice pentru curele de detoxifiere, deoarece sunt pline de fibre care îți aduc energie pentru întreaga zi, dar au puține calorii. Gutuile sunt un astfel de exemplu. Iată cum se ține dieta cu gutui. Gutuile, aceste senzationale fructe ale toamnei, îți furnizează doar 63 de calorii la 100 de grame, conțin fibre care detoxifică organismul și împiedică asimilarea grăsimilor, de aceea sunt aliat puternic în lupta împotriva kilogramelor în plus. Acestea sunt o sursa excelenta de vitamina A, vitamina C, vitamina B3, acid folic, potasiu, fosfor, magneziu, fier si calciu. 100 de grame de gutuie iti furnizeaza aproximativ 15 grame de glucide, 12 grame de zaharuri, 2 grame de fibre dietetice, 0,10 grame grasimi, 4 miligrame de sodiu si 84 grame de apă, potrivit Click. Este adevărat că gripa este mai periculoasă pentru copii, persoane în vârstă şi cele care suferă de anumite boli, însă nu înseamnă că cei tineri şi sănătoşi nu pot avea simpome severe. Experţii recomandă ca toată lumea să facă vaccinul antigripal, de preferinţă la începutul sezonului de gripă. Chiar dacă nu te afli într-un grup cu grad ridicat de risc, vaccinul poate împiedica transmiterea virusului la persoane mai vulnerabile. Chiar dacă nu interacţionezi în mod regulat cu copiii sau vârstnicii, este important să îţi rupi din timp pentru a merge să faci vaccinul antigripal. Nu poţi transmite un virus pe care nu l-ai luat niciodată şi este vital să gândim cu toţii astfel, pentru a minimiza riscul, potrivit CSID.



Anual, peste 230 de mii de femei din întreaga lume sunt diagnosticate cu acest tip de cancer, iar dintre acestea, cel puțin o mie sunt românce. Acest fel de cancer este pe locul 18 în lume ca frecvență și ucide anual 150 de mii de femei. “Ovarele sunt organe pereche situate în porțiunea inferioară a abdomenului. Ele produc ovulele și hormonii feminini: estrogenul și progesteronul. Cancerul apare atunci când anumite celule suferă o transformare și încep să se multiplice necontrolat, încercând să evite apoptoza (moartea celulară). Se produc astfel mase tumorale care pot afecta unul, ambele ovare sau se pot extinde la structurile din jurul lor, scrie Doctorul zilei