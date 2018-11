Utile: Consecințele înfiorătoare ale consumului de energizante; Laptele de măgăriță combate numeroase boli și întreține frumusețea; Implantul dentar: când este contraindicat

Potrivit unui studiu realizat recent, consumul unui singur energizant poate conduce la contractarea vaselor de sânge ale tinerilor.Cercetătorii au descoperit că aceste băuturi, pline de cafeină și zahăr și foarte populare printre adolescenți și copii, pot duce la îngustarea anumitor artere, iar în timp, la accident vascular cerebral. La studiu au participat 44 de studenți în vârstă de 20 de ani. Vasele lor de sânge au fost testate înainte și la 90 de minute după ce au consumat 500 ml de băutură energizantă. Energizantele pot conține 160 mg cofeină, deși limita pentru un copil de 11 ani este de 105 mg, scrie Unica. S-a constatat că tratamentul cu Lapte de măgătiță combate tusea persistenă și complicațiile de pneumonie bacteriană, fiind un ”medicament” deosebit pentru această problemă de sănătate. Această tuse , care face victime în rândul copiilor sugari, poate fi combătută cu acest lapte, precizează terapeuta Maria Niculescu. Laptele de măgăriță este foarte bine tolerat de copiii care au alergie la proteina din laptele de vacă, deoarece conține Omega 6 și Omega 3. De asemenea, Laptele de măgăriță conține de 46 de ori mai multă Vitamina C , în comparație cu laptele de vacă , este bogat în fier și are puține grăsimi, scrie Click.



Există afecţiuni care influenţează procesul normal de vindecare postoperator şi care pot compromite implantul dentar în perioada de osteointegrare. Totuşi, afecţiunea sau boala unui pacient nu contraindică total tratamentul prin implant dacă boala este ţinută sub control prin tratament şi medicaţie corespunzătoare. Vârsta pacienţilor este unul dintre factorii importanti deoarece nu se tratează prin implant dentar pacienţii care nu au încheiat perioada de creştere a oaselor maxilare, cum ar fi băieţi cu vârsta cuprinsă între 18-19 ani şi fete cu vârsta cuprinsă între 16 – 17 ani. Nu există o limită superioară, tratamentul prin implant fiind ideal şi pentru pacienţii înaintaţi în vârsta, purtptori de proteze dentare mobile, scrie CSID.



Apa este esenţială pentru viaţă. Organismul o foloseşte pentru majoritatea proceselor, printre care şi transportul oxigenului sau al substanţelor nutritive la celulule. Suntem 70% apă, spun medicii, de aceea, lipsa ei poate afecta întreg organismul. Care este însă cantitatea optimă pe care trebuie să o consumăm în fiecare zi, dar şi care sunt lichidele care ne hidratează şi cele care ne deshidratează, aflăm din materialul următor. Apa conținută de fructele și legumele proaspete hidratează organismul, de aceea medicii recomandă consumul lor. În cazul în care nu consumăm astfel de produse, pot apărea simptomele deshidratarii, scrie Digi24. În privinţa datei durabilităţii minimale, adică a termenului de valabilitate, este de preferat să se achiziţioneze produsele cu termen de valabilitate cât mai aproape de momentul congelării, deoarece valoarea nutritivă a acestora scade pe măsură ce produsul se apropie de expirarea termenului de valabilitate. Totodată, o importanţă deosebită prezintă şi starea ambalajului, respectiv acesta să fie etanş, să fie curat, deci să asigure salubritatea produsului. Nu în ultimul rând, consumatorii trebuie să urmeze cu stricteţe instrucţiunile de păstrare ale produselor congelate care apar pe ambalajul acestora, peştele fiind un produs perisabil în care se dezvoltă foarte repede anumite bacterii, ştiut fiind faptul că în peştele păstrat la temperaturi mai mari de 10 grade Celsius se dezvoltă Vibrioparahaemolyticus, generatoare de gastroenterite, scrie CSID.