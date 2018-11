Utile: Cum se manifestă un infarct și cum îl recunoaștem; Cum îţi sporeşti imunitatea ca să rezişti în faţa gripei; Cum să mănânci orezul ca să slăbești?

Orice durere în piept care durează mai mult de zece minute trebuie privită ca un potențial infarct. "Orice durere în piept care durează mai mult de zece minute trebuie privită ca un potențial infarct. Orice simptom sever instalat, cum ar fi respiraţie grea, importantă, instalată brusc, palpitaţii instalate brusc, o senzaţie de oboseală marcată, instalată brusc şi neexplicabilă, toate trebuie să te ducă cu gândul la infarctul de miocard.", spune prof. dr. Dragoş Vinereanu, preşedintele Societaţii Române de Cardiologie. În programul naţional de infarct de miocard sunt 17 centre unde se poate face această interventie, potrivit Digi24. Pentru o imunitate de fier, alimentaţia joacă un rol foarte important. Mai ales când ai contactat vreun virus, trebuie să dai o atenţie sporită meniului zilnic. Iată ce alimente pot îmbunătăţi starea de sănătate şi pot oferi organismului forţa de a lupta împotriva bolii. Un pahar de suc de legume reglează nivelul de sodiu, oferă un nivel ridicat de antioxidanţi pentru întărirea sistemului imunitar şi menţine nivelul ridicat de hidratare. Pofta de dulce poate fi redusă cu un pahar cu suc natural din fructe. Hrănitoare şi hidratantă, supa de pui poate stimula vindecarea în cazul gripei şi are uşoare efecte antiinflamatoare. S-a descoperit că supa fierbinte creşte capacitatea cililor (structuri asemănătoare cu firul de păr, localizate în pasajele nazale), de a proteja organismul împotriva virusurilor şi bacteriilor, scrie Click. Cercetătorii din Sri Lanka au făcut experimentul pe 38 de tipuri de orez. Ei spun că prin această metodă este crescută cantitatea de amidon rezistent, iar acest tip de amidon nu este absorbit de organism și nu are calorii. Ei susțin că acet mod de preparare crește de două ori cantitatea de amidon rezistent. Mai întâi au adăugat o linguriță de ulei de cocos în apă clocotită și au adăugat 105 grame de orez, apoi l-au lăsat să fiarbă 20-25 de minute. După gătire au pus orezul la frigider pentru 12 ore. Coordonatorul studiului, Sudhair James de la The College of Chemical Sciences spune că aceasta este cel mai bun mod de preparare al orezului deoarece reduce numărul de calorii cu 50-60%. ”Am descoperit că prin creșterea concentrației de amidon rezistent, putem combate problema obezității”, potrivit Doctorul zilei.



Oamenii de știință au identificat asocierea între preferința pentru dimineață sau seară și riscul de a dezvolta cancer de sân. De asemenea, ei au descoperit dovada existenței unei legături cauzale între somnul prleungit și această maladie, notează BBC . În cadrul studiului au fost comparate date de la sute de mii de femei și astfel s-a dovedit că cele care sunt mai active dimineața au un risc cu 40-48% mai mic de a dezvolta cancer de sân. Potrivit studiului, femeile care obișnuiesc să doarmă mai mult de opt ore pe noapte prezintă un risc de a fi diagnosticate cu această afecțiune ce crește cu 20% cu fiecare oră petrecută în plus dormind.Cea mai la-ndemână terapie o reprezintă medicamentele de la farmacie – antiinflamatoare şi antialgice - care reduc inflamaţia. Însă ele nu tratează cauza. Infiltraţiile intraarticulare cu acid hialuronic, sau cele cu plasmă îmbogăţită cu trombocite (aşa-numita „terapie vampir”) reprezintă metode mai noi care pot trata această boală de genunchi. „Terapia PRP (Platelet Rich Plasma) permite reducerea numărului de preparate antiinflamatorii și analgezice, folosite de obicei pentru atenurea durerii, sau chiar renunțarea completă la aceasta. Această terapie bogată în trombocite reduce durerea şi iniţiază un mecanism propriu de vindecare, regenerează ţesuturile afectate şi scad riscul unei posibile intervenţii chirurgicale”, explică medicul Cornel Brotac, scrie Click.