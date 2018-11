Utile: Dieta în funcție de grupa sanguină; Exerciţii pentru ameliorarea durerilor; Cauze mai puţin ştiute ale apariţiei cearcănelor. Care este timpul din zi în care arzi cele mai multe calorii?Artroza. Ce este, cum se trateaza si cum te afecteaza.

Dacă urmezi un regim adaptat grupei sangvine, încet, încet îți revenii la greutatea normală deoarece organismul se reechilibrează, reglandu-se raportul grăsime - masă musculară. Alimente care favorizează scăderea în greutate pentru grupa 0 sunt sarea iodata, peștele, ficatul, carnea roșie (vită), spanacul și toate legumele verzi. Alimentele care favorizează creșterea în greutate pentru grupa A sunt carnea, grăsimile animale, produsele lactate, fasolea, făinoasele consumate în cantități mari. Alimente care favorizează scăderea în greutate pentru grupa A sunt cele pe baza de soia, legumele și fructele care conțîn o cantitate mare de vitamina C, uleiurile vegetale, scrie Click pentru femei.



Firbomialgia este o boală cronică, nu se ştie care sunt cauzele apariţiei sale şi se tratează cu medicamente precum antidepresive, anticonvulsivante şi antiinflamatorii nesteroidiene. De asemenea, exerciţiile fizice sunt vitale ca tratamentul să aibă succes. Deşi această boală vine la pachet cu dureri severe, exerciţiile sunt componenta principală care ajută la eliminarea endorfinei, scade nivelul stresului, întăreşte musculatura şi te ajută să dormi mai bine. Nu există o dietă sigură care să se potrivească pacienţilor care suferă de fibromialgie, dar în general, cei afectaţi ar trebui să opteze pentru alimente antiinflamatorii precum fructe sau legume proaspete, peşte, fasole, nuci sau alimente bogate în grăsimi sănătoase (uleiul de măsline, scrie CSID. Este drept că cearcănele se văd mai tare în condiţii de oboseală când, în general, părem mai traşi la faţă. Însă dacă la tinereţe dispar după o noapte bună de somn, după 40 de ani cu greu mai scăpăm de ele, odată instalate. Predispoziţia, vârsta, buna circulaţie a sângelui şi gradul de hidratare sunt factori importanţi care duc la apariţia lor. „Când îmbătrânim, pielea îşi pierde din elasticitate şi din abilitatea de a se regenera. Astfel, ea devine mai subţire, iar vasele de sânge din jurul ochilor vor fi mai evidente. Mai contează şi culoarea pielii: la unele persoane poate apărea o hiperpigmentare în jurul ochilor prin secreţia în exces de melanină”, explică medicul estetician Andrei Gregorian. Fumătorii, de asemenea, sunt predispuşi la cearcăne deoarece aduc în organism gudroane şi nicotină, iar procesele de oxidare sunt mult mai intense. Ei trebuie să se hidrateze şi să consume mai multă vitamina C şi citrice, scrie Click.



Un nou studiu arată că ceasul intern al organismului joacă un rol esenţial în stabilirea perioadei maxime de ardere a caloriilor. S-a ajuns la concluzia că oamenii ard cu circa 10% mai multe calorii în intervalul dintre după-amiaza târzie şi începutul serii, comparativ cu dimineaţa devreme. „Faptul că dacă faci acelaşi lucru într-un anumit moment al zilei arzi mult mai multe calorii decât dacă îl faci în alt moment ne-a surprins”, a precizat Kirsi-Marja Zitting, autorul principal al studiului de la Harvard Medical School din Boston. „Este posibil că atunci când mănânci în momentul în care necesităţile de consum al energiei sunt mici să ducă la creşterea în greutate”, a precizat Jeanne Duffy, o altă cercetătoare din cadrul studiului de la Brigham and Women's Hospital, potrivit Descopera. Artroza, cunoscuta si sub alte denumiri precum osteoartrita sau artrita hipertrofica, este o boala cronica care face parte din grupa reumatismelor degenerative, caracterizata clinic prin dureri, greutate in miscare, impotenta functionala. Mai precis, artroza este o suferinta a cartilagiului articular, tesutul elastic care acopera extremitatile oaselor. Pe masura ce artroza isi “intra in drepturi”, aceste cartilagii devin poroase, suprafata lor neregulata si apar excrescente osoase, noduri care ingreuneaza miscarea. Cele mai afectate articulatii in cazul artrozei sunt cele ale umerilor, cotului, incheieturii pumnului, genunchilor si gleznelor, de aici si diferitele tipuri de artroza precum cea a pumnului, a genunchilor, scrie Doctorul zilei.