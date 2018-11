Utile: Cât slăbești cu adevărat dacă nu mai mănânci deloc pâine; Tusea: când reprezintă un motiv de îngrijorare și cum poate fi tratată prin metode naturiste; Reacțiile adverse ale vaccinului antigripal. Un nou studiu arată o legătură clară între deficienţa de zinc şi apariţia autismului. Apendicita - cauze, simptome, tratament.

Dacă te întrebi cât vei slabi dacă renunți la pâine, răspunsul este simplu: depinde de cât de multă pâine mănânci în acest moment. Dacă mănânci pâine doar la micul dejun, nu vei observă schimbări majore în greutate. Însă dacă pâinea face parte din toate cele trei mese zilnice, s-ar putea să pierzi câteva kilograme. Dacă mănânci o felie de pâine la micul dejun, o brioșă la gustări, o baghetă mică la prânz și încă o felie la cină, vei reduce aportul caloric cu 454 calorii pe zi, deci 3178 calorii pe săptămână. Vei slăbi jumătate de kilogram în toată această perioada, scrie Click sanatate. În sezonul rece, gripele şi răcelile sunt principalele motive responsabile şi de tuse. Febra mare (39-40 de grade C) şi tusea seacă, care poate persistă şi câteva săptmâni, sunt semne care indică faptul că la mijloc este gripa. În răceli, în schimb, durata acceselor de tuse este mult mai scurtă. În astfel de situaţii medicii nu recomandă administrarea imediată a antibioticelor. În primă fază se folosesc instilaţii nazale cu ser fiziologic. Se completează totul cu ceaiuri calde, cu lămâie sau portocală. Lichidele păstrează faringele umed. În plus, se recomandă calmante ale tusei, diferite în funcţie de tipul de tuse. Pentru tuse uscată, spre exemplu, se dau siropuri care acţionează selectiv la nivelul centrilor nervoşi ai tusei, potrivit Doctorul zilei. „Vaccinul antigripal este făcut dintr-un virus gripal ucis care constă în jumătate din virus – partea de care ai nevoie pentru a crea un răspuns imun. De asemenea este administrat în mușchiul mâinii, loc în care un virus nu merge în mod obișnuit. Așadar nu există nicio posibilitate să te îmbolnăvești dacă te vaccinezi”, a explicat medicul Andrew Pekosz de la Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health. Efectele adverse ale vaccinului antigripal sunt: inflamare, înroșire și durere în jurul vaccinului, dureri de cap, febră, greață, dureri musculare, scrie Unica.



Într-un studiu al cercetătorilor de la Stanford University School of Medicine se arată că zincul formează conexiunile sau „sinapsele” dintre celulele cerebrale care apar la începutul dezvoltării fătului printr-o „maşinărie” moleculară complexă codificată de genele de risc ale apariţiei autismului. „Autismul este asociat cu anumite variaţii de gene implicate în formarea, maturizarea şi stabilizarea sinapselor în timpul dezvoltării”, a precizat Sally Kim, autoarea principală a studiului. „Cercetarea noastră leagă nivelurile de zinc din neuroni - prin interacţiuni cu proteinele codificate de aceste gene - de dezvoltarea autismului”, adaugă cercetătoarea, scrie Descopera. Nimeni nu este absolut sigur care este functia apendicelui insa, ceea ce stim, este ca putem trai si in lipsa lui, aparent fara consecinte. Odata pornit procesul inflamator al apendicelui, acesta nu poate fi stopat medicamentos, tratamentul acestei afectiuni fiind de natura chirurgicala. Cu cat se intervine mai rapede, cu atat suferinta pacientului este mai redusa si interventia mai usor de realizat, cu complicatii cat mai reduse.Cauza acestei afectiuni poate fi, in multe dintre situatii, obstructia cavitatii organului din cauza unei proliferari limfatice stimulate bacterian sau din cauza unui mic corp strain (samburi, seminte), scrie CSID.