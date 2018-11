Utile: Dieta cu ouă funcționează. Cum arată meniul pe zile; Acest gest pe care îl fac mulți oameni poate provoca pneumonie; Lipsa acestui mineral esențial poate duce și la atac de cord! Ce semne ne dă organismul

Te-ai gândit vreodată că poți pierde multe kilograme mâncând ouă? Ei bine, dieta cu ouă funcționează și este extrem de sănătoasă. Bine, asta dacă alegi să consumi ouă de la țăranii care vând în piață, nu din comerț. Ziua 1- Micul dejun: 2 ouă fierte, un grapefruit, o cana de ceai verde Prânz: un ou fiert, o portocala, 150g carne de pui Cina: 200g carne de pui, un iaurt degresat, scrie Click. Potrivit unui nou studiu, publicat în European Respiratory Journal, dacă te scobești în as te poți îmbolnăvi de penumonie. În momentul în care îți introduci degetul în nas, în organism poate intra o bacterie ce cauzează pneumonie. Expernții le recomandă părinților să curețe în mod constant mâinile și jucăriile copiilor pentru a-i proteja și pentru a evita răspândirea bacteriei la alte persoane. Cercetătorii au descoperit că aceată bacterie s-ar putea transfera de pe mâini în nasul persoanelor care obișnuiesc să își introducă degetele în nas, scrie Unica. Magneziul este unul dintre cele mai importante minerale din organism, acesta ajutând la menținerea unei stări de bine fizice cât și psihice. În plus, magneziul este responsabil de producerea de energie, de relaxarea musculaturii. Mai mult, magneziu contribuie la reglarea metabolismului și previne diabetul zaharat. Principală problemă a celor care se confruntă cu această lipsă de magneziu este diagnosticul corect si corectarea lui, fiindcă acest deficit nu apare în analizele de sânge. De regulă, deficitul de magneziu apare la persoanele care nu consumă suficiente fructe și legume, scrie Doctorul zilei.



Rodiile sunt bogate în Vitamina C, un nutrient extrem de important pentru sănătatea pielii. De asemenea, sunt încărcate cu antioxidanţi precum proantocianidine şi flavonoide care funcţionează perfect pentru piele şi amână primele semne ale îmbătrânirii. Mai exact, apariţia ridurilor. Poţi crea o mască pe care să o aplici în momentele tale de răsfăţ, folosind 2 linguriţe de pudră de rodie, o linguriţă de suc de lămâie şi o linguriţă de miere. Amestecă ingredientele până se formează o pastă, aplică produsul pe faţă şi gât şi lasă-l să acţioneze timp de 15 minute. Clăteşte cu apă călduţă. Această mască poate îndepărta petele negre, tratează pigmentarea şi luminează tenul în mod natural. Şi, bineînţeles, nu ne săturăm să o spunem: are efect anti-aging, care ajută la regenerarea epidermei, scrie CSID. Implantul mamar este una dintre cele mai solicitate operaţii estetice din lume. La nivel internaţional, până la 10 milioane de femei au implant de silicon. Trebuie să ştii că există două tipuri de implant şi că cel potrivit se alege în funcţie de caracteristicile anatomice ale corpului tău. Mamoplastia de augmentare are ca scop creşterea volumului şi îmbunătăţirea formei sânilor prin plasarea chirurgicală a unui implant siliconic în spatele sânului. Unele femei îşi doresc implanturi mici, cât mai naturale, altele vor un bust proeminent, care să iasă în evidenţă. Atunci când optează pentru intervenţia de mărire de sâni, doamnele au de ales între implanturi rotunde sau anatomice, afirmă dr. Ion Zegrea, medic primar Chirurgie Plastică, Estetică şi Microchirurgie Reconstructivă, potrivit Click.