Utile:Recomandările nutriţioniştilor pentru perioada postului; Cum să-ți controlezi greutatea în sarcină; Angina pectorală nu înseamnă infarct, dar anunță riscul unui asemenea eveniment

” Deşi la acel moment semnificaţia postului era strict legată de principiile religioase, se pare că acesta avea un rol mai important de atât, de detoxifiere a organismului. Unele studii arată de exemplu în post scăderea LDL colesterolului si raportului LDL/HDL, a tensiunii arteriale, limitarea consumului de zahăr, îndulcitori, scăderea ponderală etc. Prin postul ortodox, se elimină consumul de carne, ouă, lapte şi derivatele sale şi se creşte aportul de carbohidraţi, cereale, fructe şi legume, leguminoase, nuci, seminţe, aceasta fiind de fapt o dietă vegetariană”, explică dr. Ionela Dumitrescu, medic specialist diabet, nutriţie şi boli metabolice, potrivit Descopera.

Fimoza este o afecţiune care se manifestă prin imposibilitatea retracţiei prepuţului şi care este specifică băieţeilor necircumcişi.În cazul fimozei fiziologice, tratamentul nu este necesar decât dacă procesul de urinare este îngreunat sau dacă apar alte simptome deranjante. În schimb, fimoza patologică poate fi cauzată de o infecţie sau o inflamaţie şi apar manifestări precum sângerări, inflamarea pielii din jurul penisului sau dificultate la urinare, ceea ce impune necesitatea unui tratament.Principalul simptom al fimozei este imposibilitatea de retracţie completă a prepuţului la baza glandului penisului, scrie CSID. Femeile însărcinate ar trebuie să includă în dieta lor peștele, mai exact somonul, pește care este bogat în acizi grași Omega-3. La aceste concluzii au ajuns cercetătorii de la Universitatea Tohuku din Japonia după ce au efectuat mai multe analize în laborator, pe cobai. În primă fază, specialiștii au dat femelelor cobai să consume alimente bogate în acizi grași Omega-6, dar care aveau un conținut redus de Omega-3. Rezultatele obținute au arătat că puii acestor femelele aveau o dimensiune mai mică a creierului, spre deosebire de grupul de cobai la care au dat alimente care erau bogate atât în Omega-3, cât și în Omega-6, potrivit Click. Un episod de angină exprimă o nevoie mai mare de oxigen a unei părţi din muşchiul inimii. Acest necesar mai mare de oxigen este temporar – de exemplu atunci când persoana în cauză face efort fizic și când inima are nevoie de mai mult oxigen. Diagnosticul şi evaluarea anginei implică evaluarea clinică, teste de laborator şi investigații cardiace specifice. Medicii susțin ca respectarea controalelor repetate la medicul cardiolog, efectuarea analizelor și luarea tratamentului contribuie la menținerea bolii sub control, potrivit Doctorul zilei.



O atenţie deosebită trebuie acordată hainelor folosite. În perioada friguroasă, echipamentul trebuie folosit în straturi, pe principiul cojilor de ceapă. Mai exact, în zona bazinului este recomandat să aveţi trei straturi. Evitaţi bumbacul, pentru că reţine umezeala. Încercaţi materialele moderne, însă dacă nu aveţi haine de ultimă generaţie, folosiţi bluze sintetice. Ultimul strat ar trebui să fie călduros, un polar subţire sau o bluză termoizolantă. Sunt recomandate şosetele sintetice, cagulele şi gulerele, potrivit Unica.