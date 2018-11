Utile: Ce se intampla cu amintirile noastre noaptea?; Îngrijirea pielii în funcţie de vârstă: sfaturi de la un chimist cu experienţă; Parintii sunt de vina pentru greutatea copilului?

Obezitatea in randul copiilor este tot mai frecventa, astfel ca specialistii cauta factori de mediu care ar putea explica acest fenomen. Modul in care parintii isi hranesc copilul este considerat un model puternic al comportamentului alimentar. Daca acestia sunt restrictivi, se considera ca influenteaza cresterea in greutate deoarece copilul va manca prea mult in momentul in care restrictia va disparea. In schimb, daca acestia isi obliga copilul sa manance tot din farfurie ii pot provoca anxietate si apetit scazut, potrivit medlife.ro