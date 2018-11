​Utile: ​Ești tot timpul obosit și ai insomnii dese? De ce suferi de fapt; Medicamentul banal care ar putea ajuta la tratarea sclerozei multiple; Efectele fumatului asupra pielii

Suprasolicitarea, stilul de viaţă din ce în ce mai haotic pot duce la epuizare fizică şi psihică. Omul modern are tendinţa să meargă încet şi sigur către aşa numitul burnout. ”Ne dăm sema că suferim de burnout atunci când suntem tot timpul obosiți, oboseala care apare atunci când o persoană deși doarme suficient, tot se trezește obosită. Alte simptome ar fi: insomnia, lipsa poftei de mâncare, lipsa activităților care până la un moment dat îi făcea plăcere persoanei respective, apar simptome ca dureri de stomac, palpitații, dureri de cap, amețeli, scăderea imunității.", spune specialistul potrivit Click sanatate. Folosită în doze reduse, banala aspirină ar putea diminua gravitatea simptomelor și anomaliilor sistemului imunitar în cazul pacienților cu scleroză multiplă. Eficiența medicamentului a fost verificată într-un test realizat pe șoareci de laborator. Cercetarea arată că aspirina administrată pe cale orală la cobai a diminuat severitatea simptomelor, a frânat degradarea mielinei şi a inhibat infiltrarea de celulele în măduva spinării. Cantitatea de aspirină administrată şoarecilor a fost cea a unei doze din versiunea pentru copii a acestui medicament prescris adulţilor, potrivit Libertatea.



Pielea şi părul sunt expuse în permanenţă noxelor de mediu, inclusiv fumului de tigară. Acesta conţine, pe lângă nicotină, mii de sustanţe nocive pentru organismul uman. Fumatul este implicat în apariţia cancerului, bolilor cardiace şi pulmonare grave, dar este asociat şi cu îmbătrânirea prematură a pielii, întârzierea epitelizării plăgilor, apariţia infecţiilor, precum şi cu agravarea a numeroase boli dermatologice, cum ar fi psoriazisul, hidrosadenita supurativă, a bolilor vasculare sau a lupusului eritematos cutanat. Studiile au arătat că fumatorii sunt mai des afectaţi de boli inflamatorii, inclusiv acnee, comparativ cu nefumătorii, potrivit CSID. Rezistența la antibiotice este o amenințare tot mai mare pentru sănătatea publică. Se estimează că 700.000 de oameni mor în fiecare an din cauza infecțiilor cu bacterii multirezistente, dintre care 33.000 în Uniunea Europeană. Infecțiile asociate asistenței medicale din acest studiu sunt în procent de 5,9% din totalul pacienților după validarea Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor/Institutul Național de Sănătate Publică (cifră apropiată de valorile înregistrate în statele membre ale UE), ceea ce depășește, evident, raportarea de rutină de doar 0,53% din pacienții externați, scrie Unica. Somnul spune multe despre sănătatea ta. Dacă sforăi şi te trezeşti neodihnită, deşi ai dormit cel puţin 7 ore, ar fi bine să-i faci o vizită unui medic specializat în somnologie. E bine de ştiut că nu orice persoană care sforăie suferă de apnee – oprirea temporară a respiraţiei. Însă, dacă pe lângă zgomotul caracteristic, partenerul observă şi că pauzele de sforăit sunt, de fapt, pauze de respiraţie în timpul somnului, destul de lungi şi de dese, atunci e cazul să mergi la medic. În plus, vei observa şi tu consecinţele imediate ale apneei: te trezeşti cu gura uscată; ai dureri de cap dimineaţa; eşti extrem de somnolent în timpul zilei; eşti irascibil, scrie Click.