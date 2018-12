Utile: Pericolele consumului în exces de ceai verde; Un medic a dezvăluit rețeta care te ajută să trăiești mai mult; Cum recunosti infectiile dentare

De-a lungul timpului, s-a descoperit că ceaiul verde îmbunătăţeşte funcţionalităţile creierului şi previne problemele de memorie odată cu înaintarea în vârstă. În plus, ajută la prevenirea cancerului şi este un ingredient nelipsit din curele de slăbire. Mulţi dintre noi trecem cu vederea şi ne axăm numai pe părţile bune. În primul rând, să ne reamintim că acesta conţine cofeină, ca oricare alt ceai, iar excesul de cofeină a fost asociat cu stări de agitaţie, anxietate şi tremurături. Iar persoanele care au intoleranţă la cofeină se confruntă cu aceste simptome chiar şi în urma unei cantităţi mici de cofeină, potrivit Descopera. Cele mai importante vitamine și minerale pentru longevitate! Nutrienții se găsesc în toate alimentele noastre, începând cu carnea și terminând cu macaroanele sau broccoli. Dacă oamenii ar urma sfatul ”de aur” de a face abuz de verdețuri și de a consuma cât mai puțin zahăr, sănătatea lor s-ar îmbunătăți considerabil. Dacă organismul nu are nutrienții necesari, el se concentrează pe supraviețuire, nu mai are timp de transformare, de a se face din ce în ce mai bun, scrie Doctorul zilei. Simptomele sunt multe. Unele sunt mai evidente si deranjante, altele sunt putin vizibile, dar unele semne nu au cum sa fie trecute cu vederea, mai ales daca sunt insotite si de alte simptome grave. Spuneam anterior ca pot fi confundate cu simple inflamatii ale gingiei care trec la un moment dat si nu ii sperie pe pacienti sa mearga la dentist, dara iata la ce trebuie sa fii cu bagare de seama: In primul rand, gingia devine rosie si destul de inflamata La radacina dintelui vei observa o punga de puroi din care iese un lichid galbui fara sa presezi cu limba sau sa o atingi, scrie Unica. A venit iarna, deci sezonul rece, iar numărul persoanelor care răcesc în această perioadă crește simțitor. Unii recurg la medicamentele clasice, dar alții folosesc celebrele plicuri de răceală. În acest sens, Asociația Națională de Protecția Consumatorilor, InfoCons, a realizat un studiu asupra medicamentelor/suplimentelor alimentare tip pulbere pentru soluție orală și a suplimentelor alimentare împotriva răcelii și gripei. Astfel, au fost analizate 17 produse, potrivit Libertatea. Fundul plat poate fi cauzat de un număr mare de factori care sunt stâns legaţi de stilul de viaţă, inclusiv locurile de muncă sedentare sau activităţile care necesită să stai pe scaun pentru o perioadă extinsă de timp. Odată cu înaintarea în vârstă, fundul se poate lăsa şi îşi poate pierde fermitatea şi forma, iar asta din cauza grăsimii depuse pe fesieri. În timp, acea grăsime se extinde către zona abdominală, toate astea fiind cauzate de schimbările hormonale. Bineînţeles, putem vorbi şi de genă sau conformaţia corpului, aspecte la fel de importante care împiedicî dobândirea unui posterior apetisant, potrivit CSID.