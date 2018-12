Utile: Viroze respiratorii şi răceli de sezon la copii - cum să treacă mai uşor peste ele; Ţi-e frig tot timpul? Uite ce afecţiuni ai putea avea; Jucăriile pe care părinții nu ar trebui să le cumpere de Crăciun. Cum îi afectează pe copii

Cei mai mici dintre noi sunt bune gazde pentru aceste afecţiuni. Iar dacă copilul abia a debutat în colectivitate - creşă, grădiniţă, şcoală - probabilitatea să se îmbolnăvească este foarte mare. Iată câteva sfaturi şi recomandări pentru a-i ajuta pe copii să treacă mai uşor peste ele. Strănut, nas înfundat, secreţii nazale, gât iritat, febră mică, dureri de cap - sunt simptomele răcelii, o infecţie virală uşoară şi autolimitată a tractului superior (nas, gât) întâlnită cel mai frecvent toamna şi iarna în ţara noastră. Un alt diagnostic foarte utilizat în cabinetele pediatrilor este infecţia acută a căilor respiratorii (IACRS) sau viroza respiratorie, scrie CSID.



Corpul tău resimte mai intens şi mai des senzaţia de frig în cazul unei carenţe de fier sau de vitamina B12. Fierul are legătură cu capacitatea globulelor roşii ale sângelui de a transporta oxigenul la celule, iar ţesuturile care nu se oxigenează corespunzător vor avea dificultăţi să regleze temperatura corporală. Vitamina B12 e esenţială pentru formarea de noi globule roşii. Carenţa apare în mod special la persoanele vegetariene, dar poate să le afecteze şi pe cele care mănâncă produse de origine animală, fără să asimileze corect fierul şi vitamina B12. În aceste situaţii, poate fi nevoie de suplimente, scrie Click.



Crăciunul este cel mai aglomerat sezon pentru industria jucăriilor. Dar acum părinţii sunt sfătuiţi de Academia americană de pediatrie să renunţe la jocurile electronice scumpe, la tablete şi alte dispozitive asemănătoare. Pediatrii recomandă, mai ales pentru copiii sub cinci ani, jucăriile de modă veche precum cărţile de colorat, puzzleurile, cuburile sau chiar cutii goale. Asta deoarece dispozitivele electronice nu încurajează interacţiunea părinte-copil care este vitală pentru o dezvoltare sănătoasă. Experţii americani spun că jucăriile simple încurajează imaginaţia şi interacţiunea cu părinţii, scrie Digi24. Mineralul minune care face un scut împotriva celulelor canceroase și-ți protejează tiroida. În plus, are o multitudine de alte beneficii, nici nu te-ai fi gândit că este atât de important pentru organismul tău. Din ce alimente ne luăm necesarul de seleniu? Seleniul este un mineral esențial, important pentru multe procese ale corpului, inclusiv funcția cognitivă, buna funcționare a sistemului imunitar dar și fertilitatea la bărbați și femei. Acesta conține antioxidanți care luptă împotriva radicalilor liberi. Mai mult, are un rol important la menținerea sănătății cardiovasculare și la sănătatea tiroidei, scrie Doctorul zilei. De multe ori, stresul, oboseala sau alte probleme diminuează cheful pentru amor, însă un mediu romantic și mai mult interes din partea partenerilor poate "trezi" apetitul. Lipsa dorinţei de sex este pusă, de multe ori, pe seama problemelor cotidiene, însă această stare poate fi de fapt un simptom al unei boli. ”Există oameni care au nevoie şi plăcere să facă sex o dată pe lună, dar şi oameni care îşi doresc asta de 2-3 ori pe zi. Adevărul se află între aceste graniţe. O scădere a dorinţei sexuale sau o exagerbare a ei ţine de cuplu şi de compatibilitatea dintre parteneri", este de părere psihiatrul Gabriel Diaconu. Nu există un număr minim corect de acte sexuale pentru un cuplu, însă o lipsă constantă sau un chef exagerat sunt semnele unei probleme medicale, scrie Click.