Utile: Care este cadoul perfect pentru cei dragi; Cum poţi rămâne calm în timpul unei discuţii aprinse. Şase sfaturi importante; Ce nu ți-a zis nimeni despre români și telefoane.

Sarbatorile de iarna sunt motiv de bucurie impreuna cu familia sau cu persoanele apropiate. In aceste clipe, cele mai importante sunt amintirile dobandite, cu care vom ramane in suflet in anii ce urmeaza. Iar printre cele mai frumoase clipe traite se numara si acel moment de fericire de pe chipul celui care primeste un cadou inedit. Insa nu toate darurile se potrivesc cu orice ocazie. Iata cum poti face pentru a alege un cadou perfect pentru cei dragi, scrie Libertatea