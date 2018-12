Utile: Cum îți poate oferi centrala de apartament confortul termic dorit; 7 lucruri excelente la Android Pie; Alimente anticelulită care te scapă de pielea cu aspect de coajă de portocală

Ai auzit de Android Pie încă din luna august, însă rata de adopție a noului sistem de operare al Google este foarte mică. Am testat sistemul pe un Motorola One ca să-ți spun șapte lucruri pe care trebuie să le cunoști. Android Pie păstrează același material design introdus cu odată cu Android Lollipop, însă aduce șlefuiri la nivel vizual, dar și funcționalități noi. Acestea sunt cele mai bune șapte lucruri pentru care ar trebui să fii entuziasmat pentru Android 9, cunoscut și sub numele de Pie, scrie Playtech