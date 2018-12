Utile: 11 motive nebănuite pentru care îți e mereu foame; Cum îți vopsești părul cu legume, fără să folosești chimicale; Dischinezie biliară: simptome, cauze, analize, tratament, prevenţie

Foamea este uneori mascată de sete.Ți se pare că îți este foame, dar de fapt corpul dă are nevoie de lichide. Confuzia are loc în hipotalamus partea creierului care controlează foamea și setea. Poți preveni acest lucru hidratându-te constant. În loc să mănânci o pungă de chips, încearcă să bei un pahar mare de apă și așteaptă 15 minute să vezi dacă îți revine foamea. Nu te odihnești îndeajuns. Somnul este un factor important în sănătate. Dacă dormi puțin și agitat, doi hormoni se declanșează și îți crează probleme, scrie Doctorul zilei. Dacă vrei să ai o culoare diferită sau pur și simplu să o menții vie pe cea pe care o ai, dar fără să folosești chimicale, plantele te ajută. Culorile unor legume te ajută să îți menții părul intens și lucios. Curăță o sfeclă, tai-o în bucățele și fierbe-o în apă, într-o oala închisă la culoare. Lasă apa la răcit. Fiertura va conține pigmenți din sfeclă. Clătește părul cu aceasă apă și las-o să acționeze 20 de minute. Clătește iar părul cu oțet și usucă-l. Dacă ești roșcată natural, părul va avea o culoare mai intensă de la prima spălare, scrie Click. Dischinezia biliară este frecvent întâlnită la adolescenţi şi adulţi, în special la femei, ca urmare a alimentaţiei de tip fast-food, care predispune la obezitate şi, implicit, la apariţia inflamaţiei vezicii biliare, dar şi din cauza schimbărilor hormonale. Atunci când mecanismul de eliminare a bilei este afectat, pot apărea dureri puternice în partea dreaptă a abdomenului, greaţă şi vărsături. De asemenea, bila care nu poate fi evacuată din vezica biliară poate creşte riscul formării de calculi biliari, scrie CSID. Ceaiul de pelin te poate ajuta în primul rând în problemele gastrice, cum ar fi balonarea, flatulenţa, indigestia, lipsa poftei de mâncare, forme uşoare de gastrită şi dureri gastrice. Este una din plantele cele mai eficiente în tratarea şi prevenirea multor probleme de ordin hepatic, inclusiv icterul şi hepatita. De asemenea, ceaiul de pelin e eficient în detoxifierea organismului şi stimularea sistemului imunitar. În plus, este un excelent remediu împotriva viermilor intestinali şi a altor paraziţi.Astfel, o cană cu ceai de pelin sau 1-2 linguri cu tinctură administrate zilnic, timp de 2 săptămâni, sunt suficiente pentru a scăpa definitiv de viermi intestinali. Ceaiul de pelin scade febra, reduce inflamaţiile căilor respiratorii şi îmbunătăţeşte starea pacienţilor cu răceală şi gripă, potrivit Click. Neuropatia diabetică afectează peste 60% din persoanele cu diabet. Screeningul pentru neuropatie diabetică este obligatoriu în lupta cu această afecţiune şi trebuie făcut la debutul diabetului zaharat, atrag atentia specialiştii din domeniu. „Lupta împotriva diabetului zaharat presupune o abordare complexă, pe mai multe paliere, care începe cu prevenţia primară şi continuă cu diagnosticarea precoce, screeningul pentru complicaţii şi îngrijirea interdisciplinară completă“, citeaza Adevarul.