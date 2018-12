Utile: Ai tensiune mare sau oscilantă? Ce trebuie să faci de îndată; Cum să îți dezgheți parbrizul în mai puțin de un minut; Originile durerii au fost identificate de cercetători

Hipertensiunea arterială (HTA) este o afecțiune fără simptome care să te ducă cu gândul la existența unei boli. Uneori, persoana în cauză are niște creșteri bruște importante ale tensiunii arteriale care se manifestă prin cefalee, amețeli, zgomote în urechi, sau tulburări de vedere, starea de greață. Principalul scop al tratamentului hipertensiunii arteriale este acela de a scădea valoarea tensiunii arteriale, prevenirea complicațiilor și creșterea calității vieții pacientului, scrie Doctorul Zilei

Deshidratarea are loc atunci când corpul nu are cantitatea necesară de apă. În acest caz, organismul nu poate funcționa normal și începe procesul de deshidratare care are mai multe stadii - ușoară, moderată sau severă. În același timp, un studiu experimental centrat pe urmărirea efectelor deshidratării, publicat în Acta Urologica Japonica, subliniază că lipsa apei din organism afectează grav sănătatea rinichilor, ducând chiar la blocaj renal acut. Iată care sunt cele 3 semne vizibile ale unui organism deshidratat, scrie Libertatea