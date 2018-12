Utile: Băuturi recomandate înainte de culcare care te ajută să slăbeşti; 5 situații care te trimit la Urgență; Diabet: regim de Crăciun

Lipsa somnului este un factor important care determină organismul să acumuleze kilograme în plus. Consumă aceste băuturi care te vor ajuta să adormi într-o clipită şi, totodată, să slăbeşti. Laptele conţine triptofan ̶ un aminoacid care te ajută să adormi mult mai repede decât în mod obişnuit. Acesta are în componenţa sa şi proteine, ceea ce înseamnă că masa ta musculară va creşte chiar şi-atunci când te vei odihi, deoarece vei arde calorii. Cu cât musculatura este mai dezvoltată, cu atât mai mult metabolismul tău va fi accelerat, scrie Adevarul. Frigul de afară, bunătăţile grase sau dulci de pe masa de sărbătoare, alcoolul – toate, pe fondul unor afecţiuni preexistente, alcătuiesc o combinaţie care îţi strică dispoziţia. E foarte important să fii atentă la semne şi să ştii când să suni la 112. Greţuri, vărsături, diaree, stare generală proastă. durere de cap care apare brusc, se intensifică rapid şi persistă, după care apare incapacitatea de a mişca muşchii faciali sau membrele de pe o parte a corpului, vederea înceţoşată şi starea de ameţeală puternică – toate acestea sunt semne clare ale unui accident vascular cerebral şi necesită intervenţia cât mai rapidă a medicilor, scrie Click.



Ai diabet şi te gândeşti că masa de Crăciun nu poate fi la fel de savuroasă ca cea a celorlalţi? Dintr-un numit punct de vedere ai dreptate. Însă nu e nevoie să ratezi complet anumite alimente. Trebuie, totuşi, să ai o dietă sănătoasă pentru că aceasta este importantă pentru gestionarea diabetului zaharat, aşa că dacă ştii că suferi de această afecţiune, poţi lua în considerare o versiune sănătoasă a preparatelor clasice de Crăciun. Acest lucru ar putea însemna adaptarea reţetelor astfel încât acestea să fie mai echilibrate, mai puţin grase şi să includă o mulţime de legume şi fructe, scrie CSID. Rodia a fost utilizată de mii de ani ca medicament, astăzi fiindu-i recunoscute beneficiile asupra sănătății. Datorită aportului bogat de vitamine și antioxidanți, este recomandat să includem rodia în dieta noastră de zi cu zi. Fructul conține complexul de vitamine B (B3, B5, B6, B2, B1), vitaminele E, C, minerale, mangan, seleniu și acid folic. De asemenea, rodia are efecte anticancerigene și antivirale. Rodia este bogată în polifenoli, în special taninuri și flavonoide. Aceasta are și un conținut ridicat de vitamina C, un singur fruct asigurând peste 40% din necesarul zilnic, scrie Doctorul zilei. Organismul nostru ne transmite mesaje atunci când ceva este în neregulă, iar acestea pot apărea chiar și la nivelul limbii. Dacă limba ta este prea roșie, ar putea fi un semn că nu ai îndeajuns de multe vitaminte în corp. Dacă limba ta este strălucitoare și are culoarea unei căpșuni, înseamnă că nu ai îndeajuns de mult fier sau vitamina B12. Cu timpul, limba poate deveni mai fină pentru că multe dintre papilele gustative se vor estompa, scrie Click.