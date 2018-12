Utile: Un român din aproape 2.000 este afectat de scleroza multiplă; Ce poate face pentru o viață mai bună; Dieta de weekend: ce presupune şi cum funcţionează; Băutura din trei ingrediente care curăţă plămânii fumătorilor

Asociația Învingătorii Sclerozei Multiple (AISM) atrage atenția asupra celor peste 10.000 de români afectați de acest diagnostic, din cei 700.000 de oameni înregistrați la nivel european. AISM a apărut din dorința de a sprijini miile de români care se luptă, zi de zi, cu „boala celor 1.000 de fețe”. Prin proiectele desfășurate, în ultimii cinci ani, AISM a încercat să contribuie la conștientizarea populației în legătură cu această afecțiune și să ajute la integrarea persoanelor astfel diagnosticate în societatea românească, scrie Click. De-a lungul timpului s-a tot vorbit de diete, exerciţii, reguli şi diferite alte modalităţi eficiente de a slăbi. Ideea este simplă: în 80% din timp se presupune că trebuie să mâncăm sănătos, iar în restul de 20% suntem liberi să consumăm orice ne dorim. MaI exact, şapte zile ai un meniu mai strict şi sănătos, în timp ce weekend-ul este dedicat plăcerilor nevinovate. Un lucru trebuie luat în vedere. Modul în care funcţionează această dietă, diferă de la o persoană la alta, scrie CSID. Chiar dacă nu fumezi şi ai grijă de sănătatea ta, chiar şi fumatul pasiv îţi poate afecta plămânii. Această băutură din doar trei ingrediente îţi curată căile aeriene. Această combinaţie de ghimbir, ceapă şi turmeric face miracole pentru eliminarea mucusului din plămâni. De asemenea, are proprietato antivirale, antibacteriene şi anticancerigene, scrie Adevarul. Vitamina K este o vitamină solubilă, recunoscută în special pentru rolul său în coagularea sângelui. De asemenea, oamenii știu că are și un rol important pentru sănătatea oaselor și previne bolile cardiovasculare. Corect spus vitamina K înseamnă un grup de vitamine solubile în grăsimi. Organismul are nevoie de vitamina K pentru a produce protrombina, un factor de coagulare, care este important în coagularea sângelui și metabolismul osos, scrie Doctorul zilei.

Pielea are capacitatea remarcabilă de a se vindeca. Dar în unele cazuri, rănile se vindecă foarte lent sau chiar deloc, ducând la riscuri de durere cronică şi infecţii. Acum, cercetătorii au creat un bandaj care se alimentează singur şi care generează un câmp electric deasupra unei răni, reducând substanţial timpul de vindecare al pielii. Deocamdată, cercetătorii americani şi chinezi au realizat experimente numai pe şoareci. Acestea au fost descrise în detaliu în noul număr al ACS Nano, citat de Descopera.