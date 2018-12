Utile: Dieta recomandată de un renumit medic chirurg. Slăbești ușor până la cinci kilograme; Colesterolul crește cu 15% din cauza exceselor de Sărbători, ceea ce mărește riscul de atac cerebral. Cum îl țineți în limite normale; Plante şi alimente pentru pielea uscată

Chirurgul Fiodor Grigorievici Uglov a ajuns până la vârsta de 104 ani și a dezvăluit că pentru o viață sănătoasă e nevoie de activitate fizică și intelectuală ridicată, renunțarea definitivă la tutun și alcool, mâncare limitată, minim 7 ore de somn pe zi. Totodată, acesta are și o dietă pentru femeile care vor să slăbească. Dimineață se consumă o ceașcă de ceai negru sau cafea naturală fără a adaugă zahăr, iar ulterior se mănâncă un ou fiert cu gălbenuș tare și 8 prune uscate, înmuiate de seară, în apă, scrie Click. Preparatele din cane de porc, cozonacii, prăjiturile şi băuturile alcoolice consumate de Crăciun şi Revelion lasă în urmă un colesterol cu 15% mai mare. Regimul alimentar trebuie să conţină cât mai multe fructe şi legume, cereale integrale şi diverse lactate degresate, peşte atât slab cât şi gras. Evitați preparatele din carne de porc, oaie, miel, brânzeturile grase care au un conţinut de colesterol aproape similar cu cel al cărnii grase de porc, dulciurile concentrate şi alcoolul, scrie Doctorul zilei. Odată cu înaintarea în vârstă poţi pierde mai multe minerale decât absorbi. Acesta aspect duce la ruperea oaselor mult mai uşor. Calciul ajută muşchii, celulele, sistemul nervos şi vasele se sânge să funcţioneze corespunzător, iar majoritatea este absorbit din mâncare, în oase. Atât femeile trecute de 50 de ani, cât şi bărbaţii trecuţi de 70 de ani ar trebui să consume cu 20% mai mult calciu decât alţi adulţi. Laptele, iaurtul şi brânza sunt surse ideale. Vitamina B12 este bună pentru calitatea sângelul şi a celulelor sistemului nervos. Se poate lua natural din carnea animală, cât şi din ouă, peşte şi lactate, scrie CSID. Aloe vera este un emolient excelent, vindecă şi are proprietăţi hidratante. Ajută şi la îndepărtarea celulelor moarte ale pielii. Gălbenelele şi tătăneasa au proprietăţi emoliente pentru piele. Pot fi folosite la băile de aburi pentru faţă sau pentru prepararea apei de plante sau de flori. Levănţica este bună pentru aproape toate tipurile de piele, dar în special pentru pielea uscată. Poţi cumpăra apă de levănţică gata preparată sau poţi s-o prepari adăugând câteva picături de ulei esenţial în 200 ml de apă distilată, scrie Click. Sfecla roşie este unul dintre alimentele cele mai complexe, demonstrându-se ştiinţific că luptă împotriva cancerului şi a altor afecţiuni. Sucul de sfeclă roşie, pe lângă beneficiile aduse organismului, este şi un aliat redutabil în boli grave, precum cancerul, precum şi în ameliorarea efectelor chimioterapiei şi radioterapiei, spun specialiştii. Este unul dintre alimentele care stabilizează glicemia pacienţilor cu diabet de tip I şi II. Are efecte diuretice şi previne complicaţiile cardiovasculare ale diabetului. Sfecla roşie previne evoluţia hepatitelor cronice spre ciroză sau spre cancerul hepatic, scrie Adevarul.