Utile Cele mai mari greșeli pe care le poți face de sărbători; Tot ce trebuie ştiut despre Crăciun; Cum știi că părul tău are nevoie de un tratament nutritiv

Greșeli alimentare multe au loc în această perioadă, iar complicațiile pot fi dezastruoase! Postul este la final, dar este puțin probabil ca o persoană care a ținut post să dea iama în bucate. Tot despre cei mai pofticioși vorbim acum. Dat fiind că este o perioadă de vizite și petreceri, este ușor de alunecat în capcana supraalimentării. Președintele Federației Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, prof. dr. Nicolae Hâncu ne-a vândut câteva ponturi legate de ce putem face ca să nu avem urgenţe medicale în această perioadă cruntă pentru organismul nostru, dar ne-a şi explicat de ce se întâmplă aceste abuzuri, scrie Doctorul Zilei Încă din zorii creştinismului, Crăciunul este celebrat ca eveniment al naşterii lui Iisus, dar odată cu timpul a devenit şi o sărbătoare a familiei, iar tradiţii şi obiceiuri precum colindele, darurile şi împodobitul bradului sunt lucruri mult aşteptate de copiii (şi nu numai) din întreaga lume creştină. Primii creştini nu celebrau naşterea lui Iisus pe 25 decembrie, considerând că aceasta a avut loc în luna septembrie, odată cu Ros Hashana (sărbătoare din calendarul iudaic), scrie Descoperă.ro Pentru a avea un păr frumos și sănătos este nevoie de îngrijire specială. În acest sens, pe lângă șampon, balsam și masca de păr, acesta trebuie să beneficieze periodic de ajutorul unui tratament pentru păr. Tratamentul trebuie să fie ales cu mare atenție, atât în funcție de nevoile specifice ale podoabei capilare, cât și în funcție de ingredientele pe care le conține, scrie Libertatea Imaginea lui Moș Crăciun zburând pe cer într-o sanie uriașă trasă de reni reprezintă esența Crăciunurilor petrecute în copilărie, cu familia. Magia lui Moș Crăciun se stinge însă tot cândva în copilărie, când o rudă care ar putea la fel de bine să fie Grinch îți spune că nu există. Odată ce afli că Moș Crăciun nu există, o parte din farmecul Crăciunului se pierde. Conform unui studiu, acest lucru afectează mai mulți adulți decât ai crede. „În timpul ultimilor doi ani, am fost copleșit de oameni care mă contactau să îmi spună că au fost afectați de lipsa de încredere implicată atunci când au descoperit că Moșul nu există”, a explicat psihologul Chris Boyle, de la University of Exeter, din Marea Britanie, scrie Playtech Produsele tradiţionale, cum sunt leberul și toba conțin vitamine care stimulează imunitatea și țin departe răcelile. În sezonul rece, ne confrunăm cu deficit de vitamina D, care se sintetizează când ne expunem la soare, dar şi de vitamina C, din cauză că mâncăm mai puţine fructe şi legume. Aceste vitamine au însă un rol esenţial pentru imunitate, iar carenţele ne expun infecţiilor.