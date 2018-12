Utile: Ai mâncat prea mult! Ce e de făcut? Nu-ți pierde cumpătul, există soluții de a doua zi și pentru supraalimentare; Pomelo, fructul care ţine inima sănătoasă; Jennifer Aniston, dieta cu care să slăbeşti 5 kilograme în 10 zile, după Sărbători

Așadar, ai mâncat, te-ai bucurat, ce e de făcut acum? Măsurile trebuie luate rapid, pentru a împiedica apariția kilogramelor nedorite. Specialiștii estimează o masă de Crăciun tradițional românească la circa 7000 de kilocalorii! Bea apă caldă cu lămâie Apa caldă în combinaţie cu zeama de la o jumătate de lămâie sau chiar una întreagă reprezintă un amestec ideal pentru a curăţa intestinele şi pentru a grăbi procesul de slăbire. Acidul din lămâie favorizează topirea grăsimilor şi previne apariţia problemelor gastrice, potrivit doctorulzilei.ro Vedeta practică yoga, exerciţii de forţă, alpinism, iar când nu ajunge în sala de sport, se antrenează acasă urmărind DVD-ul antrenorului Simone De La Rue. Mai mult, pentru o talie de viespe şi un corp tonifiat, Jennifer Aniston este foarte atentă la alimentaţia sa. Aşadar, vedeta evită consumul de zahăr, iar dacă ia masa în oraş, se asigură că a doua zi va elimina tot ce a consumat. Secretul? O combinaţie impresionantă de ingrediente care o ajută scape de 5 kilograme în 10 zile, potrivit CSID.ro Te menţine tânăr. Grepfruitul şi pomelo sunt singurele fructe cunoscute care conţin “spermadină”, o substanţă care se găseşte şi în organismul uman şi care ajută la protejarea celulelor împotriva procesului de îmbătrânire şi a deteriorării celulelor. Sănătatea inimii. Un fruct de pomelo conţine aproximativ 400 mg de potasiu per porţie care, la fel ca şi vitamina C, joacă un rol esenţial în sănătatea inimii, potrivit Click La fel ca majoritatea fructelor, gutuile sunt bogate în nutrienţi precum Vitamina A, B şi C, fibre şi minerale precum potasiu, seleniu, zinc, calciu, fier, fosfor şi magneziu. Acestea nu conţin multe grăsimi, iar valorile nutriţionale sunt benefice pentru sănătate. Gutuile sunt o sursă bogată de Vitamina C şi contribuie cu aproape 25% din necesarul zilnic recomandat, având proprietăţi antiinflamatorii. Vitamina C ajută la îmbunătăţirea imunităţii şi luptă împotriva afecţiunilor inflamatorii. În plus, au proprietăţi antialergice. Atât fructul, cât şi extractul de seminţe sunt folosite pentru tratarea dermatitei şi cistitei, potrivit descopera.ro Palpitațiile pot fi semnul unor grave probleme medicale, un ultim studiu avertizează în legătură cu potențialul letal al acestor tulburări de ritm cardiac. Aritmia cardiacă se caracterizează prin modificări ale ritmului normal al inimii şi poate fi una dintre cauzele morţii subite în rândul persoanelor în vârstă şi al sportivilor, precum fotbaliştii, potrivit unui cardiolog mexican, citat sâmbătă de EFE. Potrivit medicului Eduardo Liceaga, aritmiile sunt foarte des întâlnite la vârstnici, scrie doctorulzilei.ro