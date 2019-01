Utile: Fructele-minune care conțin cea mai mare cantitate de antioxidanți; Eşti răcit? Atunci trebuie să mănânci ciocolată; Metode pentru a scăpa de aspectul ochilor obosiți

Fructele-minune care conțin cea mai mare cantitate de antioxidanți. Originar din America de Nord, Aronia sau Scoruşul este un arbust ce poate trăi în medii umede şi la temperaturi de până la -30 grade şi care produce fructe mici, de culoare neagră, care au proprietăţi miraculoase. Fructele de Aronia conţin cea mai mare cantitate de antioxidanţi, depăşind cu mult (de aproape 15 ori) cantitatea de antioxidanţi conţinută de rodii sau de afine, dar şi o cantitate impresionanata de vitamină C. În plus conţin şi vitamina P, care ajută la fixarea vitaminei C în organism, dar şi vitamina B1 şi B2. Mai mult, aceste fructe au şi un conţinut bogat de minerale: calciu, magneziu, iod, fier, potasiu, fosfor, scrie Originar din America de Nord, Aronia sau Scoruşul este un arbust ce poate trăi în medii umede şi la temperaturi de până la -30 grade şi care produce fructe mici, de culoare neagră, care au proprietăţi miraculoase. Fructele de Aronia conţin cea mai mare cantitate de antioxidanţi, depăşind cu mult (de aproape 15 ori) cantitatea de antioxidanţi conţinută de rodii sau de afine, dar şi o cantitate impresionanata de vitamină C. În plus conţin şi vitamina P, care ajută la fixarea vitaminei C în organism, dar şi vitamina B1 şi B2. Mai mult, aceste fructe au şi un conţinut bogat de minerale: calciu, magneziu, iod, fier, potasiu, fosfor, scrie Doctorul Zilei





Eşti răcit? Atunci trebuie să mănânci ciocolată. Potrivit profesorului Alyn Morice de la Universitatea Hull, care a efectuat un studiu despre ce e bine să mănânci când eşti răcit, cicocolata este cel mai bun remediu împotriva răcelii, fiind mult mai eficace decât medicamentele. Acest studiu a fost făcut pe 163 de persoane care, în momentul în care se luptau cu răceala, au consumat ciocolată. Acest aliment s-a dovedit mai eficient contra virozei decât antibioticele. Ciocolata calmează tusea Cu o textură mult mai plăcută şi mai fină decât medicamentele, ciocolata protejează mucoasa gâtului mult mai bine, scrie Adevărul





Metode pentru a scăpa de aspectul ochilor obosiți. Orele petrecute zilnic în fața monitorului de calculator, ecranul luminos al telefonului, fumatul – toate acestea afectează pe termen lung aspectul fin al pielii din jurul ochilor și îi pot da acea nuanță cenușie, de ochi obosiți. Iată însă ce poți să faci. Pielea din jurul ochilor este foarte subțire și sensibilă. Aici apar primele riduri, edeme, cearcăne sau linii fine de deshidratare. „Este ideal să păstrăm un stil de viață cât mai sanatos și să dormim aproximativ 7-8 ore pe noapte", explică Nicoleta Ion, trainer Repêchage România. Exista soluții prin care poți să diminuezi aspectul ochilor obosiți și să îi revitalizezi, scrie Unica





Cat timp trebuie sa stea copiii pe tableta. Statul prea mult in fata dispozitivelor de orice tip le dauneaza celor mici. Cat timp trebuie sa stea copiii pe tableta? Copii care sunt obisnuiti sa isi petreaca orele in fata unui ecran vor avea mari probleme de sanatate ca adulti. Avertismentul a fost facut recent de catre medici si e valabil pentru toti parintii. Copiilor sub 12 ani nu le este indicat sa petreaca foarte mult timp in fata tabletei sau a unui smartphone. Asta deoarece dispozitivele mobile le afecteaza dezvoltarea creierului. Folosirea lor poate deveni extrem de periculoasa, mai ales daca cel mic nu a implinit inca 2 ani, scrie Ciao.ro





De ce nu este recomandat să adaugi lapte sau zahăr în cafea. Unul dintre cele mai căutate energizante din lume, cafeaua, are și efecte secundare. Cu atât mai mult cu cât în ea se adaugă zahăr sau lapte. Organismul fiecărei persoane este unic, iar metabolizarea cofeinei se face în mod diferit pentru fiecare în parte. În timp ce o persoană poate consuma patru cești de cafea după prânz, se simte grozav și noaptea are un somn liniștit, o altă persoană, care bea o cantitate mult mai mică dimineața, are palpitații și nu mai poate dormi noaptea, notează Huffington Post. „Unul dintre cele mai puternice efecte fiziologice ale cofeinei este capacitatea de a stimula sistemul nervos pentru a produce adrenalină", a explicat nutriționistul Tamar Samuels, scrie Unica