Utile: Top cele mai bune diete în 2019; Tulburarea de anxietate generalizată: cauze, simptome şi tratament; De ce ianuarie e luna perfectă să renunţăm la alcool

Tot mai multe persoane sunt interesate să investească într-un stil de viaţă sănătos, sănătatea corpului fiind o prioritate şi, pentru că niciodată nu se va sfârşi această goană după diete, am reuşit să aflăm care sunt cele mai bune diete ale anului 2019. Pentru al doilea an consecutiv, Dieta Mediteraneană se clasează pe locul 1 în clasament, fiind considerată cea mai bună dietă din 2019. În schimb, de-a lungul anilor, Dieta DASH a reuşit să-şi menţină poziţia în topul clasamentului timp de opt ani la rând, iar de data aceasta se află pentru prima oară pe locul 2, potrivit CSID. Persoanele care au tulburarea de anxietate generalizată manifestă o grijă excesivă pentru mai multe evenimente şi activităţi într-un mod aproape neîntrerupt. Deşi nu este neobişnuit pentru persoane să treacă prin stres, cei cu această condiţie au rar pauze de la îngrijorări. Deşi unele dintre simptome şi reacţii pot fi similare cu cele ale unei fobii (o frică extremă şi iraţională), tulburarea de anxietate generalizată nu este un răspuns direct la o anumită situaţie sau experienţă. Persoanele trec prin îngrijorări care se răsfrâng asupra tuturor activităţilor, potrivit Descopera.



Cercetătorii de la Universitatea din Leeds, Marea Britanie, au descoperit efectele pozitive pe care le are cura de dezintoxicare din luna ianuarie. Din punct de vedere psihologic, peste 76,2% dintre oameni se simt mai motivaţi să facă schimbări radicale în stilul de viaţă la început de an. Asta ne ajută să îi oferim răgaz ficatului să se refacă, ne determină să începem un program de sport şi ne face să fim mai atenţi la ce mâncăm, scrie Click. Pentru a scăpa de starea de rău de după o noapte de pomină, ai nevoie de o bună hidratare și de mai multe legume și fructe. ”Înainte de a discuta despre tratamentul mahmurelei trebuie să vorbim ce este sau cum apare ea. Mahmureală, adică tot ce înseamnă oboseală, dureri de cap, greață, uneori vărsături, are ca principal vinovat acumularea de acetat de hidă, adică principalul metabolit al alcoolului, principalul produs de dragradare al alcoolului. Nu există din păcate un tratament foarte eficient pentru îndepărtarea mahmurelii, scrie Click sanatate.



Anual sunt depistate 11.340 de cazuri noi de cancer pulmonar în România şi 28 de români mor zilnic din cauza acestei maladii. În anul 2018, în România, se înregistrează un număr de 83.461 cazuri noi de cancer, iar 50.902 români îşi pierd viaţa din cauza cancerului, potrivit celor mai recente statistici oferite de GLOBOCAN (Global Cancer Observatory, platforma internaţională cu cele mai actualizate cifre despre cancer din lume). Conform statisticilor 30% dintre decesele cauzate de cancer în România sunt reprezentate de cancerul pulmonar, scrie Descopera.