Utile: Care este cel mai hrănitor aliment; Ce trebuie să știm despre efectele seleniului în organismul uman; Cinci obiceiuri proaste care îți distrug rinichii

Un singur ou conţine, în cantităţi mici, toate vitaminele şi mineralele de care are nevoie organsimul zilnic, inclusiv calciu, fier, potasiu, zinc şi magneziu. Aceste substanţe se regăsesc în gălbenuş, în timp ce albuşul conţine doar proteine. Din cele mai vechi timpuri, ouăle au asigurat o parte a dietei umane. În ultimele câteva decenii însă, reputaţia lor a fost pusă sub semnul întrebării, ajungând să piardă teren în faţa altor alimente din cauza colesterolului pe care îl conţin, scrie gayot.com. Noile cercetări arată că ouăle oferă beneficii esenţiale creierului, ochilor şi inimii, fără nici un impact negativ semnificativ asupra colesterolului. Cu toate ca gălbenuşurile de ou conţin colesterol, cercetătorii cred acum că nivelurile de grăsimi saturate din dietă au cel mai mare impact asupra nivelului de colesterol din sânge, care se presupune că prezice riscul bolilor cardiace. Colesterol ce se găseşte în ouă este absorbit în intestin, ceea ce face ca impactul său asupra colesterolului din sânge să fie neglijabil. Cu cât asigurăm necesarul de colesterol cu atât mai puţin produce organismul. Un studiu al Universităţii Harvard a constatat că persoanele care au consumat nu mai mult de un ou pe zi aveau un nivel mai scăzut al colesterolului faţă de cele care au exclus acest aliment, scrie Adevărul

Rinichii ajută la eliminarea excesului de apă din organism și a toxinelor. In cazul in care rinichii nu functioneaza optim, substantele reziduale si lichidele raman in organism si cauzeaza edeme la nivelul membrelor, dificultati de respiratie si dificultati de golire a vezicii urinare. Ca rinichii să funcționeze corect e indicat să evitați obiceiurile dăunătoare, scrie Doctorul Zilei