Utile: Din ianuarie, e timpul să renunţi la excesele culinare; Fructele de toamnă combat o varietate de boli; Cum te vor ajuta mașinile echipate cu 5G să conduci mai bine și în siguranță

Daca ai acumulat prea multe kilograme in ultima perioada, fructele de sezon iti vin in ajutor, in miez de iarna. Dieta cu citrice te ajuta sa slabesti, garantat. Este una din cele mai eficiente cure de slabire. Este folosita inca din antichitate. Citricele contin numeroase ingrediente, sunt sanatoase si pot fi consumate ca atare, sau sub forma de sucuri, scrie Ciao.ro