Utile: Plante pentru reglarea tensiunii arteriale; Studiu: două pahare de vin roşu te scapă de kilogramele în plus; ''Proteina dulce'' ce ar putea înlocui cu succes zahărul

Preparatele din păducel, sub formă de ceai sau de tinctură, reglează tulburările nervoase ale inimii, contribuie la dilatarea vaselor de sânge şi sunt folosite pentru echilibrarea tensiunii arteriale. Planta este recomandată şi în angină pectorală, tulburări de menopauză şi ateroscleroză. Rădăcina de captalan este un remediu eficient pentru reglarea tensiunii arteriale, fiind indicat atât în hipertensiune, cât şi în hipotensiune, sub formă de tinctură, scrie Click. Aparent, în vinul roşu se regăseşte un polifeonol numit resveratrol care transformă grăsimea albă în grăsime bej, un tip de grăsime care este mult mai uşor de eliminat. În urma unui alt studiu s-a descoperit că resveratrolul ajută la reducerea apetitului. Asta nu înseamnă că trebuie să ţii o sticlă de Merlot lângă pat. Vestea bună este că sunt şi alte surse majore de resveratrol, printre care se numără afinele, căpşunile şi, bineînţeles, strugurii, care nu trebuie să lipsească din alimentaţia ta, potrivit CSID. Conform The Wall Street Journal, un start-up din Tel Aviv susţine că a reuşit să creeze proteine ce sunt de câteva sute de ori mai dulci decât zahărul, nu lasă un gust persistent, sunt uşor de produs în laborator şi sănătoase. Majoritatea îndulcitorilor din comerţ, fie că sunt artificiali, precum aspartanul, sau naturali, precum extractul din frunze de ştevie dulce, sunt compuşi din „mici molecule” ce trec prin organism după ce sunt digerate. Aşadar, cercetătorii caută o altă sursă de îndulcitori: proteine din plante, potrivit Descopera.



Ciocolata conţine flavonoide în cantităţi mari, ceea ce înseamnă că reduce cantitatea de colesterol “rău” (LDL) din organism. Grăsimile conţinute de ciocolată sunt sub formă de acid stearic, care nu are nici un efect asupra nivelului de colesterol. Ciocolata conţine antioxidanţi în cantităţi mari, iar aceştia combat şi distrug radicalii liberi din organism. Fiecare 100 de grame de ciocolată conţine 13.120 oracs (unităţi de absorbţie a radicalilor de oxigen). Stimulează starea de spirit. Când te simţi obosit şi stresat, o bucăţică de ciocolată poate face minuni, potrivit Click. Consumul regulat de nuci aduce organismului o multitudine de beneficii. Sunt studii care susțin că un consum de aproximativ 30 de grame de nuci pe zi poate reduce riscul de apariție a bolilor de inimă cu 30-50% și diminuează riscul de deces din cauza bolilor cardiace cu aproximativ 20%. Nucile sunt foarte bune pentru piele, de aceea o mulțime de branduri care produc produse de îngrijire a pielii includ nuci în ingredientele lor. Explicația este aceea că nucile fiind bogate în substanțe nutritive asigură un plus de sănătatea pielii, potrivit Doctorul zilei.