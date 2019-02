Utile: Dieta lui Cătălin Crişan: cum slăbeşti 32 de kilograme mâncând de 5 ori pe zi; Incapacitatea unor diabetici de a digera alimentele, semnul acestei boli complicate; Pasta de dinţi cu calciu: cum se foloseşte şi când este recomandată

Cântăreţul Cătălin Crişan (51 de ani) a reuşit să slăbească peste 32 de kilograme în două luni şi jumătate mâncând de cinci ori pe zi. Dieta lui Cătălin Crişan a devenit celebră în urmă cu câţiva ani în rândul celor care vor să scape de kilogramele în plus. Regimul cunoscut acum sub numele de dieta lui Cătălin Crişan este recomandat persoanelor care vor să slăbească mai mult de 15 kilograme. Cântăreţul a apelat la un medic specialist pentru că se îngrăşase foarte mult, ajungând la 104 kilograme, scrieDiabetul zaharat, spun medicii este cea mai frecventă cauză a gastroparezei. Explicația este aceea că diabetul de tip 1 și cel de tip 2 pot duce la deteriorarea nervului vag, atunci când nivelul de glucoză din sânge rămâne ridicat pentru mult timp. Datele statistice arată că aproximativ 50% dintre persoanele care au diabet zaharat dezvoltă la un anumit interval de ani gastropareză, însă simptomele pot varia de la o persoană la alta. Altfel spus, gastropareza este o complicație a diabetului zaharat care afectează capacitatea organismului de a digera în mod adecvat alimentele, scrie Doctorul zilei. Consumul unor alimente şi băuturi fierbinţi sau reci sau pur şi simplu o gură de aer într-o zi mai răcoroasă, pot provoca disconfort chiar şi în lipsa cariilor dentare. Acesta poate fi un semn clar al demineralizării smalţului dentar, iar în astfel de cazuri, doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont, spune că o pastă de dinţi cu calciu poate fi o soluţie eficientă şi la îndemâna tuturor pentru tratarea sensibilităţii dentare. În plus, ne putem bucura în continuare de mâncărurile şi băuturile preferate, fără să ne mai facem griji. pH-ul gurii este apropiat de neutru, însă de câte ori mâncăm sau bem ceva acest echilibru se schimbă prin acumularea de acizi, rezultaţi din descompunerea alimentelor sau din compoziţia lor şi a a băuturilor, potrivit CSID. Un zâmbet strălucitor este o carte de vizită indiferent de contextul în care te afli, la birou, în oraș sau în vizită la prieteni. Acesta este și motivul pentru care zilnic trebuie să îți asiguri o igienă dentară potrivită, care să te țină pe tot parcursul zilei. Mai mult, un zâmbet frumos și o respirație proaspătă nu sunt importante doar pentru cei din fața ta, ci și pentru confortul și încrederea în propria persoană. Cafeaua, ceaiul, vinul roșu, băuturile carbogazoase sau sucurile din fructe de pădure pot cauza apariția petelor pe dantura ta. Nu trebuie să le elimini cu totul. Un truc simplu ar fi să ai mereu un pahar de apă alături de cafea și să îți clătești gura în mod constant, iar în cazul sucurilor să folosești un pai, potrivit Unica. De multe ori, un fel de mâncare este reîncălzit şi consumat a doua sau chiar a treia zi, fără a conştientiza pericolul la care ne supunem. Specialiştii avertizează că unele alimente devin extrem de periculoase atunci când sunt supuse în repetate rânduri temperaturilor ridicate. Este recomandat ca spanacul să fie consumat imediat după ce a fost gătit. Acesta conţine o cantitate mare de nitraţi care se transformă în nitriţi odată ce sunt reîncălziţi. Aceasta înseamnă că spanacul este cancerigen pentru organism după ce a fost reîncălzit, potrivit Adevarul.