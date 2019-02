Utile: 9 sfaturi ca să pregăteşti maşina pentru primăvară; Tensiunea arterială are noi valori considerate normale. Ce măsuri trebuie să iei de îndată în cazul hipertensiunii; Un nou material izolator este lipsit de greutate şi durabil. Poate revoluţiona ştiinţa materialelor

Dacă încă nu ai fost cu maşina în service, este cazul să-ţi programezi această „operaţiune”. Autoturismul are nevoie de o atenţie specială la schimbarea de anotimp. Iată la ce ne sfătuiesc specialiştii să fim atenţi pentru a prelungi viaţa maşinii şi a scăpa de micile probleme apărute pe timpul iernii. Verifică bateria, chiar şi cele mai performante baterii pot ceda. Diferenţa dintre o baterie nouă şi una veche este că cea nouă poate fi încărcată şi folosită din nou. Dacă te-a lăsat bateria, poţi încerca varianta cea mai simplă şi anume să tragi curent de la o altă maşină. Dacă însă peste câteva zile cedează din nou, este clar că trebuie înlocuită, scrie Click. Tensiunea arterială are noi valori considerate normale, după ce Asociația Americană a Cardiologilor (AHA) a lansat anul trecut un nou ghid pe această temă. AHA nu mai publicase un ghid de 14 ani, iar schimbările sunt notabile în ceea ce privește măsurarea, dar și gestionarea tensiunii arteriale. Conform noilor recomandări, gradul I de hipertensiune arterială corespunde valorilor de peste 130/80 mmHg (spre deosebire de vechile ghiduri, care indicau o valoare-prag de 140/90 mmHg), potrivit Doctorul zilei. Noul material realizat de cercetătorii de la University of California, Los Angeles, poate rezista la căldură extremă care ar distruge alte materiale. Este de asemenea 99% spaţiu gol, iar restul este alcătuit din nitrură de bor dispusă hexagonal. „Este foarte dificil să creezi materiale care nu sunt doar uşoare, ci şi extrem de rezistente la căldură”, a precizat Deep Jariwala, un inginer de la University of Pennsylvania care a scris un comentariu asupra studiului. Noul material poate fi potrivit pentru protejarea componentelor navelor spaţiale, care trebuie să suporte schimbări majore de temperatură, scrie Descopera. În urma unor studii s-a descoperi o legătură între leguminoase şi reducerea nivelului de colesterol. Printre acestea putem enumera fasolea, lintea, mazărea şi chiar păstăile. Un studiu publicat în Jurnalul Medical Canadian a descoperit că 94 de grame de leguminoase pe zi scad cu 5% nivelul colesterolului ”rău”. Poate că acest procent nu pare tocmai mult, dar cantitatea este semnificativă. Leguminoasele sunt una dintre cele mai versatile grupe de alimente, din moment ce pot fi consumate în numeroase forme, ca boabe sau humus, făină şi alte produse sub formă de pastă. Nu mai este un secret faptul că ovăzul este un super aliment, mai ales când vine vorba de scăderea colesterolului, scrie CSID. Renee Mowatt, de 26 de ani din Gisbone, Victoria, a afirmat că eczemele au început să apară când era foarte mică, după care s-au răspândit pe întregul corp și au rămas acolo până la adolescență. Însă au reapărut după ce a împlinit 20 de ani. Deși a crezut că a scăpat de tot, eczemele s-au întors într-o condiție mult mai severă și s-au întins pe o suprafață mai mare a corpului. „A fost o adevărată provocare să trăiesc cu eczeme de la o vârstă atât de fragedă. Din punct de vedere emoțional m-am simțit ca o ciudată cu mâini și picioare roșii”, a povestit ea potrivit Unica.