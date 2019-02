​Utile: ​Dinți mai albi în doar 30 de zile, doar cu ingrediente naturale; Radioterapie - 5 lucruri pe care bolnavii de cancer trebuie să le ştie; 5 lucruri pe care trebuie să le ştii despre cancerul ovarian

O rețetă pe care o poți prepară acasă, cu ingrediente pe care sigur le ai în bucătărie. Este vorba despre bicarbonatul de sodiu și zeamă de lămâie! Pune într-un castron sucul de la o jumătate de lămâie, adaugă, peste acesta, o lingură de bicarbonat de sodiu, amestecă bine până când vei obține un amestec omogen, înmoaie în acest amestec o periuță de dinți nouă și execută un periaj timp de 3 minute iar la final, clătește bine cu apă Această metodă de albire naturală ar trebui să fie efectuată nu mai mult de o dată pe săptămâna, în scopul obținerii unui zâmbet strălucitor, fără a afecta smalțul de protecție care acoperă dinții, scrie Click pentru femei.



În România, doar 30 de pacienţi din 100 diagnosticaţi cu cancer au acces la terapie, fie din lipsa fondurilor, fie din cauza aparaturii insuficiente. Însă calitatea radioterapiei este comparabilă cu cea a marilor centre din străinătate destinate terapiei cancerului. Asta datorită aparaturii performante, experienţei medicilor care au acces la informaţii şi cursuri de specializare şi existenţei unor centre regionale de tratament al cancerului. Radioterapia poate fi făcută înainte sau după intervenţia chirurgicală de extirpare a unei tumori şi poate fi însoţită de chimioterapie. De asemenea, există situaţii când radioterapia este singura opţiune de tratament, scrie CSID. Cancerul ovarian este diagnosicat anual la aproximativ un sfert de milion de femei din întreaga lume. Spre deosebire de alte forme de cancer, această boală afectează femeile atât din ţările dezvoltate cât şi pe cele din ţările în curs de dezvoltare. Este important să ştim care sunt simptomele, factorii de risc şi istoricul familial, atât din partea mamei cât şi din partea tatălui. Experţii sunt de părere că frecvenţa şi apariţia combinată a anumitor simptome pot fi semne incipiente ale cancerului ovarian, scrie Unica. Cafeaua nu este doar gustoasă și face adevărate minuni dimineața, ci are numeroase întrebuințări în cosmetică, putand fi utilizată în diverse combinații de măști de fata, corp și chiar păr. În plus, cafeaua curăță scalpul. La fel ca fața și corpul, scalpul are nevoie și el de îndepărtarea celulelor moarte. Aplică o jumătate de cană de zaț pe scalpul umed și masează 1 minut, cu mișcări circulare. Clătește-ți părul și folosește șamponul tău obișnuit. Aplică zațul de cafea de 2 ori pe lună, iar părul tău va fi mai strălucitor și mai sănătos, scrie Click. Sistemul limfatic ajută la transportul celulelor, proteinelor, nutrienţilor şi produşilor de degradare în organism. Mai precis, transporta celule sangvine albe, inclusiv acel tip special de celule albe care se numesc limfocite. Atunci când răcim, simţim uneori că „glandele” de sub maxilar cresc şi se întăresc. Aceste formaţiuni sunt o componentă a sistemului limfatic şi se numesc ganglioni limfatici. În organism există aproximativ 100 de ganglioni limfatici şi sunt uşor de observat la nivelul axilei, inghinal şi al gâtului, scrie Doctorul zilei.