Utile: 3 controale medicale regulate de care orice femeie are nevoie; Îţi cade părul? Probabil că şi tu faci aceste greşeli; Adio, cearcăne și riduri fine! Cum îngrijești corect pielea din jurul ochilor

Iată trei controale medicale pe care nu ar trebui niciodată să le amâni: Mamografia. Autoexaminarea sânilor joacă un rol foarte important în sănătatea organismului, în special în perioada tinereții. Aceasta trebuie realizată lunar, preferabil la o săptămână după apariția menstruației, iar scopul este de a detecta noduli sau chisturi care ne pot pune probleme de sănătate. Testul Babeș-Papanicolau. Din nefericire, România ocupă prima poziție în Europa în ceea ce privește numărul de morți cauzate de cancerul de col uterin, lucru care face acest control medical cu atât mai important, potrivit Unica. În unele cazuri, cum ar fi după o sarcină, căderea părului se rezolvă de la sine. În altă ordine de idei, căderea părului este normală, câtă vreme nu este în cantităţi mari. Atunci când acest proces persistă, ideală este o vizită la cabinetul medicului pentru a afla care sunt motivele căderii părului. Dacă te confrunţi cu cu căderea părului, atunci ia în considerare multivitaminele. Oamenii de ştiinţă au ajuns la concluzia că vitaminele A, B, C, D, fierul, seleniul şi zincul sunt toate importante în creşterea părului şi a procesului de retenţie. Bineînţeles, necesar este şi consumul de biotină şi ginseng, scrie Adevarul. Indiferent de vârsta pe care o ai, niciodată nu este prea târziu să oferi ochilor atenţia necesară, dar mai ales îngrijirea pe care o merită. Cele mai comune probleme pe care le întâlnim în zona ochilor sunt cearcănele, ridurile fine și pungile de sub ochi. Pentru a ajuta pielea să rămână proaspătă, este important să utilizați creme ce conțin antioxidanți, vitamine și alte substanțe nutritive, dar și produse cu factor solar, scrie Click.



În cadrul terapiei, medicamentul este administrat direct în creierul pacientului. Pacienţilor din cadrul testelor clinice le-a fost administrat tratamentul de mai multe ori prin intermediul unui orificiu introdus într-o parte a capului. Aceeaşi modalitate a fost utilizată şi pe grupul de control căruia i-a fost administrat un tratament placebo. Ambele grupuri au prezentat o îmbunătăţire a simptomelor, ceea ce înseamnă că nu se ştie clar dacă medicamentul a fost responsabil pentru aceste beneficii, scrie Descopera. Rodiile şi sucul lor conţin o cantitate importantă de vitamina C, esenţială pentru prevenirea îmbolnăvirii, în special în sezonul rece. Previn bolile de inimă. Consumul de rodii protejează corpul de bolile de inimă, pentru că previne depunerile de pe artere. De asemenea, rodiile scad colesterolul rău şi îl cresc pe cel bun. Protejează ficatul. Sucul de rodii nu doar că protejează ficatul, dar ajută şi la regenerea lui. Previn cancerul. Substanţele din rodie apără organismul de cancerul de sân şi de cel de plămâni. În acelaşi timp, fructul încetineşte evoluţia cancerului ce afectează prostata, scrie Click.