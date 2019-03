Primul pas este un sistem imunitar sănătos. Dacă rezolvați această problemă, negii vor dispărea de la sine. Vindecarea va dura ceva timp și negii vor dispărea mai greu. Între timp, virusul care cauzează negii poate migra în altă parte a corpului. În momentul tratării, dermatologii recomandă acoperirea negilor pentru a împiedica răspândirea lor. Aceștia pot fi dați și altor persoane. Este important să te speli pe mâini ori de câte ori îți atingi negul. E indicat să nu tai negii cu lama pentru a nu afecta problema și favoriza răspândirea lor, potrivitCeaiul de ghimbir este un remediu utilizat de mii de ani în medicina ayurvedică şi are efecte excelente în combaterea indigestiei, a migrenelor şi a răcelilor de sezon. Unele persoane folosesc ghimbirul pentru a scăpa de infecţiile respiratorii, de bronşită, tuse, crampe menstruale, artrită sau dureri musculare, iar în unele părţi ale lumii, ceaiul de ghimbir sub formă de comprese este utilizat în tratarea arsurilor pielii, potrivit CSID. Femeile ce lucrează peste nouă ore pe zi ar putea avea un risc mai crescut de dezvoltare a depresiei, arată un studiu recent. Rezultatele analizei nu se aplică şi în cazul bărbaţilor. Studiul arată că rezultatele nu se aplică şi în cazul bărbaţilor, scrie Business Standard. Acesta este un studiu bazat pe observaţii. Deşi nu putem stabili cauzele, ştim că femeile sunt supuse unei activităţi suplimentare, deoarece realizează mai multe sarcini casnice decât bărbaţii. Acest fapt adaugă un timp mai prelungit de muncă şi o serie copleşitoare de responsabilităţi, potrivit Descopera. Fructele goji sunt fructele cu cel mai puternic efect antioxidant dintre toate produsele alimentare din lume. Sunt o bogată sursă de vitamină C şi de caroten, practic ele au mai mult caroten decât orice alt produs alimentar. De aceea, consumul lor este extrem de benefic pentru sănătatea unui individ. Ele conțin vitamine esențiale, minerale, aminoacizi și polizaharide cu rol în creșterea imunității. De asemenea, ajută la scăderea colesterolului, îmbunătățesc circulația sanguină, vederea și fertilitatea, potrivit Doctorul zilei. Mască din miere. Mierea are proprietăţi antiinflamatoare şi antibacteriene, de aceea este indicat să o foloseşti. Este bogată în antioxidanţi şi are proprietăţi antiseptice, îţi curăţă pielea şi îţi repară celulele deteriorate. Tot ce ai de făcut e să aplici miere pe zonele cu probleme de pe faţă, să laşi să acţioneze 15-20 de minute, apoi clăteşti cu apă caldă. Mască din argilă şi suc de lămâie. Această combinaţie usucă coşurile şi curăţă porii pielii. Pentru o mască, ai nevoie de 3 linguri de argilă, 15 picături de suc de lămâie şi 30 ml tinctură de gălbenele. Amestecul se aplică pe faţă 15 minute, apoi se spală cu un tampon moale de vată înmuiat în apă caldă, potrivit Click.