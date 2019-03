Utile: Explicaţia pentru care cafeaua decofeinizată conţine totuşi cofeină; Încă o substanţă cancerigenă, descoperită în medicamentele pentru scăderea tensiunii arteriale; Cât de periculoasă este grăsimea de pe burtă și cum o poți elimina definitiv

Cafeauna decofeinizată conţine cofeină. Sună straniu, dar regulamentele prevăd ca 97% din cofeină să fie eliminată din boabele aceste variante de băutură. Dacă ţi s-a întâmplat să bei la o oră târzie o cafea decofeinizată şi să te întrebi mai apoi de ce nu poţi dormi, află că inclusiv această variantă a îndrăgitei băuturi conţine cofeină. Pe lista băuturilor şi alimentelor care conţin această substanţă mai sunt batoanele proteice, sucurile, ciocolata caldă, apa vitaminizantă şi ceaiul negru sau verde, scrie Adevarul. O a treia substanţă cancerigenă a fost descoperită în medicamente pentru scăderea tensiunii arteriale. Compania indiană Hetero Labs Ltd a descoperit un nou compus toxic, N-Nitroso-N-metil-4-acid aminobutiric (NMBA), în 87 de loturi de comprimate losartan cu potasiu, pe care le-a retras de pe piaţă, potrivit anunţului făcut de Food and Drug Administration (FDA), organismul american care supervizează alimentele şi medicamentele de pe piaţa din SUA, scrie Descopera.



Grăsimea acumulată în exces în zona abdomenului este mai periculoasă decât cea de pe șolduri și de pe coapse. Potrivit studiilor, grăsimea de pe burtă crește riscul de probleme cardiovasculare, AVC, diabet de tip 2, osteoporoză, Alzheimer, cancer colorectal și hipertensiune. Nu există alimente sau pastile-minune care subţiază talia, dar s-a dovedit că alimentaţia bogată în cereale integrale, seminţe, nuci şi ulei de măsline, dar şi alergările „drenează” mai repede grăsimea „rezistentă” de pe abdomen, scrie Doctorul zilei. Ţine ceapa verde în pungi de hârtie. Cumpără ceapă verde cu bulbi albi şi frunzele de o culoare vie, verde. Evită ceapa care are bulbii curăţaţi de coajă şi pieliţă, pătaţi sau loviţi. De asemenea, evită să cumperi ceapă cu frunze veştede, rupte, lovite sau pătate.Apasă uşor pe bulbi dacă iese un sirop urât mirositor şi de culoare gălbuie înseamnă că interiorul nu este bun. Caserole de plastic pentru ridichi. În primul rând, ridichile trebuie să fie tari, să-ţi dea senzaţia de prospeţime. Evită să cumperi ridichi moi, cu textura încreţită şi pulpa seacă, scrie Click. Mâncărimile cutanate nu trebuie neapărat să vină cu modificări vizibile ale pielii şi, tocmai de aceea, acestea pot fi asociate cu roşeaţă, pete sau băşici, piele uscată, crăpată, îngroşată sau chiar zone care sângerează. Îngrijirea la domicilui, de la hidratarea zilnică şi folosirea de produse blânde de curăţare, până la îmbăierea cu apă călduţă pot ajuta la ameliorarea problemei măcar pe moment. Însă, tratarea pe termen lung necesită identificare şi îndepărtarea cauzei care stă la baza afecţiunii, scrie CSID.