Utile: 30 de zile fără alcool. Ce se întâmplă la final în corpul tău; De ce oamenii tineri suferă din ce în ce mai mult de boli cardiace?; Femeia la 30 de ani: ce poți face pentru a arăta și a te simți ca la 20

Un păhărel de băutură nu este atât de inofensiv pe cât ai crede. Consumat frecvent, ba la o ieşire cu prietenii, ba seara la cină, ba în fotoliu la un meci de fotbal, alcoolul produce o serie de modificări în organismul tău. În primul rând este metabolizat cu mare greutate de ficat, obosindu-l şi generând toxine. Apoi, îngreunează digestia şi predispune la îngrăşare. Alcoolul conţine calorii, dar mai mult decât atât, în prezenţa lui, grăsimile şi glucoza nu se mai pot metaboliza normal, depunându-se ca lipide în celulele adipoase. Ceea ce înseamnă că o mâncare consumată alături de alcool îngraşă şi mai tare, scrie Click.



Un studiu efectuat pe populaţia din Statele Unite a arătat că, în general, frecvenţa cazurilor de infarcturi descreşte, dar este în creştere la adulţii de 20-30 de ani. Mai rău, în ciuda vârstei mici, urmările rele ale unui astfel de eveniment - inclusiv moartea - sunt la fel de frecvente precum cei cu 10 ani mai bătrâni. În cadrul studiului, cercetătorii au analizat date de la circa 2.100 de pacienţi de 50 de ani sau mai tineri care au fost internaţi într-unul din cele două spitale în perioada 2000 - 2016, scrie Live Science. Per total, circa 1 din 5 pacienţi, adică 20%, avea 40 de ani sau mai puţin. În ultimul deceniu din studiu, proporţia de pacienţi din această categorie a crescut cu 2% în fiecare an, scrie Descopera. Vârsta de 30 de ani este una destul de dificilă. Poate că ai deja o căsnicie sau copii sau poate că ți-ai concentrat eforturile pentru a-ți construi o carieră. Metabolismul devine mai lent în jurul acestei vârste, așa că va trebui să începi să depui eforturi pentru a-ți păstra silueta. În plus, este mai ușor să slăbești la 30 de ani decât la 40, așa că, dacă ai câteva kilograme de dat jos, acum este momentul perfect. Poți începe prin a-ți seta un obiectiv și prin a-ți impune să nu mai chiulești de la orele de sport, scrie Unica. Studiul, publicat în revista americană Pediatrics, a analizat datele privind fumatul în timpul sarcinii ale părinților din Statele Unite în perioada 2007-2011. După studierea celor peste 20 de milioane de cazuri a rezultat că riscul de deces crește cu 0,07 pentru fiecare țigară fumată pe zi, notează CNN. Astfel, în cazul mamelor care fumează un pachet de țigări pe zi, riscul apariției SMSS la copilul s-a triplat în comparație cu cel al sugarilor care au mame nefumătoare, scrie Libertatea. Dacă ţii la sănătatea ta, acordă o atenţie mărită ficatului, pentru că de el depinde buna funcţionare a întregului organism. Este un organ-cheie, ce are capacitatea de a se regenera singur, însă această funcţie o poţi susţine şi cu ajutorul remediilor naturale. Specialiştii recomandă o alimentaţie bogată în crucifere (varză, broccoli, conopidă etc.), rădăcinoase, proteine de calitate, uleiuri sănătoase, cereale integrale, lactate acide, sucuri verzi (orz verde, grâu verde), de sfeclă, ţelină, morcovi, germeni de grâu, de orz, scrie Click.