Utile: Oboseala la volan- ce se întâmplă când conduci obosit/ Cum îți scazi riscul de atac cerebral/ Hormonul care prelungește viața. Cum poți să-l stimulezi

. Cand fluxul de sange este redus in anumite zone ale creierului sau cand un vas de sange se sparge, apare accidentul vascular cerebral. Aceasta afectiune poate deteriora zonele care controleaza vorbirea, memoria si muschii. Dacă valorile tensiunii arteriale și ale colesterolului sunt mai ridicate, în primul rând e bine să asculți sfatul specialistilor si sa faci cateva schimbari in stilul de viata. Renunta la fumat, redu consumul de alcool, de sare si de grasimi saturate si creste consumul de legume, sunt sfaturile date de clicksanatate.ro.

i. Acest hormon are potentialul de a ne face sa traim mai mult, prelungind „durata de viata sanatoasa" - acei ani din viata noastra in care nu suntem afectati de boli.Un regim alimentar sărac în calorii, creşte şansele la o viaţă mai lungă. O dietă de acest gen, săracă în calorii, creşte producerea hormonului FGF-21. Acest hormon ajută organismul să lupte împotriva bolilor. Acest hormon are potenţialul de a ne face să trăim mai mult, prelungind „durata de viaţă sănătoasă" - acei ani din viaţă noastră în care nu suntem afectaţi de boli, pe clicksanatate.ro.