Utile: Riscurile la care sunt expuşi cei care consumă canabis au fost dezvăluite într-un nou studiu; Conopida, un puternic antioxidant. Cum este cel mai bine să o consumăm?; Boala polichistică a rinichilor: simptome și tratament

Bogată de proteine, fosfor, potasiu şi tot complexul de vitamina B, vitamina C şi mangan conopida are numeroase beneficii asupra organismului. Conopida se poate prepara în foarte multe moduri, dar cel mai indicat, spun nutriţioniştii, este să o consumăm crudă. Adăugată în alimentaţia zilnică, această legumă scade riscul de a dezvolta boli cardiovasculare sau cancerul. De asemenea, conopida conţine substanţe importante pentru ficat, scrie doctorulzilei.ro

Folosirea canabisului cu o concentraţie mare de THC (compusul activ) are mai multe efecte dăunătoare asupra sănătăţii mintale decât utilizarea formelor mai slabe”, a precizat autorul principal, Marta Di Forti de la Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience din cadrul King's College London. „Descoperirile noastră indică pentru prima dată că efectele consumului de canabis influenţează incidenţa tulburărilor psihotice la nivelul populaţiei, potrivit Descopera.ro