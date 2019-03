Utile: Răceală sau gripă: când poţi face exerciţii fizice şi când sunt interzise; Top 5 legume pentru dieta copiilor; Atacurile de panică – realitatea din spatele reacțiilor noastre

La nivel general, este unanim acceptată o regulă simplă în ceea ce priveşte recomandarea de a face sau nu sport în perioada de convalescenţă. În primul rând, dacă simptomele de care suferiţi sunt localizate numai “deasupra gâtului”, atunci este foarte probabil să suferiţi de o formă uşoară sau moderată de răceală, care se traduce prin strănuturi, dureri de cap, curgerea nasului sau dureri suportabile de gât. În această situaţie, este posibil să continuaţi exerciţiile fizice regulate, chiar dacă la un nivel ceva mai scăzut, potrivit CSID. Aportul de legume şi fructe este esenţial în alimentaţia copiilor, fiind principala sursă de carbohidraţi, minerale şi vitamine. Pe lângă acestea, ele reprezintă o sursă importantă de apă, precum şi de fibre, absolut necesare pentru buna funcţionare a tubului digestiv. Spanacul este un “superaliment” deoarece conţine o cantitate semnificativă de nutrienţi, având totodată puţine calorii. Morcovii conţin betacaroten şi fibre. De asemenea, reprezintă o sursă bună de antioxidanţi, potasiu, vitamina K, sodiu, fosfor, calciu, vitamina C şi vitamina B6. Alţi nutrienţi din morcovi: vitamina A, vitamina E, acid folic, zinc şi fier, potrivit Click. Atacurile de panică se întâmplă din senin. Poți sta liniștită la birou și deodată să simți o senzație groaznică care te cuprinde. Gâtul ți se îngustează, inima îți bate de parcă ți-ar ieși din piept, aerul nu-ți mai ajunge în plămâni, transpiri, tremuri, te sufoci, începi să amețești. Tot ce îți trece prin minte este: Ce se întâmplă? Înnebunesc sau mor? Răspunsul este: tocmai treci printr-un atac de panică (AP). Dacă este primul, de obicei experiența este una terifiantă, scrie Unica. Cortizolul ajută la menținerea tensiunii arteriale, a funcției imunitare și a proceselor antiinflamatorii ale organismului. Specialiștii, medicii folosesc uneori compuși sintetici ai cortizolului cunoscuți sub numele de corticosteroizi pentru a trata tulburările legate de cortizol. Dacă se administrează în doze mari sau pe o durată prelungită, acest tratament poate avea o serie de efecte secundare, inclusiv osteoporoza și dezvoltarea diabetului, potrivit Doctorul zilei.



S-a demonstrat ştiinţific: muzica lui Amadeus Mozart are un efect extraordinar dacă este asociată calmantelor sau medicamentelor antiinflamatorii de tipul ibuprofenului. Cercetătorii de la Universitatea din Utah au testat pe cobai efectul muzicii simfonice în timpul medicaţiei cu ibuprofen. Rezultatul a fost surprinzător: durerea a fost eradicată cu 93% în timpul audiţiei. Fără muzică, pastilele şi-au făcut efectul în proporţie de 70%, scrie Click.