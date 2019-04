Utile: Căştile wireless: sunt sau nu un pericol pentru sănătate?; Ce se întâmplă când un organ cedează?

Mai intai, celulele care supravietuiesc ajung la epuizare, incercand sa mentina functionarea organelor, in timp ce alte celule, asemanatoare cu cele stem, inlocuiesc tesuturile deteriorate. Noul studiu, publicat in revista ”Trends in Molecular Medicine”, exploreaza modul in care acest raspuns dual poate salva vieti. Celulele din anumite organe, cum ar fi inima, rinichii sau ficatul, sunt programate sa indeplineasca sarcini specifice. Doar celulele asemanatoare cu cele stem se pot imparti rapid pentru a inlocui tesuturile deteriorate, conform medlife.ro