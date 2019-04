Utile: Imunitatea, ”armura” noastră cea mai de preț. Cum o facem puternică și imbatabilă; Poziția în somn dictează starea de sănătate

Tomografia computerizata (CT): cum funcționeaza, când se utilizează și care sunt avantajele și riscurile tomografiei computerizate. Tomografia computerizată (CT) este cunoscuta sub numele de "scanare CAT" (tomografie computerizata axială). Tomografia vine de la cuvântul grecesc "tomos" care înseamna "felie" sau "secțiune" și graphia care inseamna "scriere". Computerul tomograf a fost inventat de doi cercetatori in mod independent: inginerul britanic Godfrey Hounsfield, Laboratoarele EMI din Anglia si Allan Cormack, fizician nascut in Africa de Sud de la Universitatea Tufts, Massachusetts care au primit premiul Nobel in 1979, conform . Tomografia computerizată (CT) este cunoscuta sub numele de "scanare CAT" (tomografie computerizata axială). Tomografia vine de la cuvântul grecesc "tomos" care înseamna "felie" sau "secțiune" și graphia care inseamna "scriere". Computerul tomograf a fost inventat de doi cercetatori in mod independent: inginerul britanic Godfrey Hounsfield, Laboratoarele EMI din Anglia si Allan Cormack, fizician nascut in Africa de Sud de la Universitatea Tufts, Massachusetts care au primit premiul Nobel in 1979, conform medlife.ro





Poziția în somn dictează starea de sănătate. Cel mai rău este să dormi pe burtă. Deși vei beneficia de o digestie mai bună și de calmarea durerilor menstruale, respirația îți va fi afectată, gâtul se încordează, coloana are de suferit. Mai mult, presiunea asupra sânilor are consecințe pe termen lung. La fel de rău, deși foarte confortabil, este dormitul pe o parte, cu genunchii la piept, ca-n burta mamei. Respirația este afectată, la fel ca și spatele și gâtul. În plus, face ca sânii să se lase mai devreme decât ar trebui. Cel mai indicat ar fi somnul pe o parte, de preferat pe dreapta, scrie libertateapentrufemei.ro





Imunitatea, "armura" noastră cea mai de preț. Cum o facem puternică și imbatabilă. Specialiștii susțin că nu este deloc bine să iei singur medicamente, ceaiuri sau suplimente în ideea de a crește imunitatea ta sau a copilului. Numai medicul sau farmacist pot recomanda, atunci când este cazul, în urma efectuării testelor de sânge, suplimente care au rolul de a crește imunitatea unei persoane, acestea nu trebuie luate de pacient fără o recomandare în prealabil. Cele mai puternice imunostimulatoare naturale, bogate în antioxidanți sunt sfecla roșie, ridichea neagră, coacăzele negre, strugurii, afinele, măceșele, cătina, morcovii, varza roșie, conform doctorulzilei.ro





Sarcină după 35 de ani? Din ce în ce mai greu. Problemele de fertilitate apar mai ales în decada 30-40 de ani. După 35 de ani, fertilitatea scade într-un ritm accelerat, iar femeile care îşi doresc copil trebuie să facă investigaţii după 6 luni de încercări nereuşite pe cale naturală. "Vârsta e considerată la ora actuală cel mai important factor pentru a prezice şi fertilitatea, şi riscurile unei sarcini. Toate celelalte cauze ale infertilităţii, până la un punct, pot fi controlate prin tratament, mai poţi face ceva. Pentru efectele vârstei nu există nici o soluţie eficientă. Peste 90% din celulele reproductive de peste 40 de ani au defecte acumulate de-a lungul vieţii. Şi oricât am încerca să le îmbunătăţim, nu avem cum. Şi atunci, va trece mult mai mult timp până să apară sarcina, iar sarcinile vor fi avortate mult mai frecvent. În plus, se elimină foarte multe sarcini fără să se ştie. De exemplu, întârzie 2-3 zile menstruaţia - poate fi vorba de o sarcină incipientă pierdută", spune medicul Laura Dracea, scrie click.ro





Nivelul de dopamina, posibila cauza a schizofreniei. Oamenii de stiinta stiu ca schizofrenia este asociata cu o schimbare pronuntata a modului in care creierul foloseste dopamina, care este un neurotransmitator cunoscut sub numele de molecula de recompensare a creierului. Noile cercetari demonstreaza, de asemenea, ca aceste modificari sunt cel mai pronuntate in partea dorsala sau superioara a striatumului. Pana acum, cele mai multe studii se axau doar pe striatumul ventral. Pentru a umple golurile, neurologii au dezvoltat un nou model animal de schizofrenie, facut in asa fel incat dopamina sa fie ridicata, in mod special, in striatumul dorsal. Inspiratia pentru acest model a venit de la alte studii recente, in care au fost folosite modele animale pentru boala Parkinson, in care dopamina este deficitara. scrie medlife.ro