Utile: Tot ce trebuie să ştii despre alergie şi intoleranţă alimentară; Varicela - totul despre cea mai cunoscuta boală a copilăriei; Alimente pentru memorie şi concentrare

Diferenţa dintre cele două depinde şi de perioada când apar simptomele. Astfel, alergia alimentară este o reacţie imediată a sistemului imunitar la proteinele din alimente, precum făînă, lapte, ouă, soia, alune. De cele mai multe ori, copilul cu alergie alimentară strănută, are respiraţie şuierătoare sau alte dificultăţi de respiraţie, prezintă urticarie şi stări de vomă. Din păcate, studiile în domeniu au descoperit că cei care provin din familii cu istoric medical cu cazuri de eczeme, alergii, astm şi rinite alergice sunt mai predispuşi să sufere din pricina alergiilor alimentare, scrie Adevarul. Varicela este cunoscută în termeni populari ca„vărsatul de vânt” şi este una dintre bolile comune ale copilăriei. Este cauzată de virusul Varicelo-Zosterian şi are o răspândire foarte largă. Simptomul cel mai uşor de recunoscut constă în erupţiile specifice, sub formă de vezicule roşiatice. Medicii spun că singura metodă eficientă prin care ne putem feri de această boală este vaccinul. Varicela nu este o boală extrem de periculoasă, însă îi dă pacientului o stare de disconfort și este extrrem de contagioasă, scrie Click. Nu există nici un glonţ magic care să stimuleze IQ-ul sau să te facă mai inteligent, dar anumite substanţe, cum ar fi cofeina, te pot energiza şi te pot ajuta să te concentrezi. Găsită în cafea, ciocolată, băuturi energizante şi unele medicamente, cofeina oferă acel efect inconfundabil, deşi pe termen scurt. Zahărul este sursa de combustibil preferată a creierului tău - nu zahărul de masă, ci glucoza pe care corpul o prelucrează din zaharurile şi carbohidraţii pe care îi consumi. De aceea un pahar de suc de fructe poate oferi un impuls pe termen scurt pentru memorie, gândire şi abilităţi mentale, portivit CSID. Dischinezia biliară sau, cum i se spune în termeni populari, „bila leneşă“, reprezintă o tulburare funcţională a vezicii biliare. Atunci când alimentaţia este prea bogată în grăsimi, vezica biliară trebuie să elibereze o cantitate mai mare de lichid în tubul digestiv, pentru a favoriza digestia. Simptomele sunt reprezentate de durere în partea dreaptă sub coaste, balonare, greaţă, vărsături şi gust amar, fiind necesară excluderea grăsimilor, a prăjelilor, a cărnii tocate şi a mezelurilor, din alimentaţie. Pentru a calma durerile cauzate de contracţiile vezici, prepară un ceai de rostopască. Ceaiul de pelin stimulează secreţia de bilă şi acţionează ca un antiinflamator şi ca un dezinfectant al tubului digestiv, potrivit Adevarul. "Simptomele accidentului cerebral vascular sunt multiple pentru că depinde unde apare, însă cele mai frecvente sunt următoarele: deficitul motor, scăderea forței într-un anumit segment al corpului, la o mână și un picior, la o mână, sau poate devia colțul gurii, adică pareza facială. Scăderea forței este un semn de alertă maximă. Alt semne e tulburarea de sensibilitate, adică nu mai simți pe jumătate de corp, de față, sau nu mai vezi în partea dreaptă sau stângă, apariția bruscă a unei vederi duble. Tulburarea de limbaj, dintr-o dată pacientul nu mai înțelege bine ce spui sau el nu se mai poate exprima bine”, a explicat prof. dr. Bogdan Ovidiu Popescu, potrivit Doctorul zilei.