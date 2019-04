Utile: ​Depresia - cât de periculoasă e şi cum se tratează; Dieta sănătoasă atât pentru organsim: carnea şi zahărul trebuie reduse la jumătate; Factorii care declanșează bolile de inimă.

Depresia se manifestă diferit de la o persoană la alta, simptomele variază ca intensitate şi mod de manifestare. Florian Koleci, psihiatru al Fundaţiei Estuar şi terapeut cu formare cognitiv-comportamentală, spune că starea de oboseală accentuată, astenia, scăderea interesului faţă de activităţi care înainte făceau plăcere, tendinţa de izolare, modificarea apetitului, stările de tristeţe şi insomniile sunt principalele simptome ale depresiei. Netratată, depresia vine cu o serie de riscuri: randament scăzut la serviciu, deteriorarea relaţiilor cu cei din jur, probleme cu greutatea, risc crescut de suicid, de consum de alcool şi droguri, declanşarea unor probleme de sănătate, scrie Click.



Experţii au dezvăluit dieta ideală pentru sănătatea oamenilor şi a planetei. Conform echipei de cercetători, urmând dieta „planetară”, aşa cum au numit-o, peste 11 milioane de decese premature ar putea fi evitate în fiecare an, iar emisiile de gaze cu efect de seră ar fi diminuate semnificativ, protejând astfel planeta, resursele sale de apă şi biodiversitatea. Această dietă planetară presupune reducerea cu până la 50% a cantităţii de carne şi zahăr consumate şi dublarea cantităţii de fructe, legume şi nuci, scrie theguardian.com, citat de Descopera. În România, avem de trei ori mai mulți cardiaci decât media Uniunii Europene. Iar vârsta celor care au probleme cu inima este în continuă scădere. Conform dr. Cristian Udroiu, media de vârstă a pacienților cardiaci este în prezent de 50-55 de ani. Însă, după spusele sale, medicul a avut pe masa de intervenție, foarte mulți pacienți sub 40 de ani. Cu alte cuvinte, infarctul și alte evenimente cardiovasculare majore sunt tot mai des intalnite la tineri. Din fericire, aceștia sunt cei care reușesc să-și schimbe viața dacă se sperie suficient de tare, scrie Unica. Candida auris, o ciupercă, este germenul care se răspândeşte la nivel global şi reprezintă o ameninţare gravă la adresa sănătăţii publice deoarece ciuperca opune rezistenţă la medicamente, relatează publicaţia New York Times. În luna mai, un bărbat în vârstă a fost internat în Spitalulul Mount Sinai din Brooklyn pentru intervenţii chirurgicale abdominale. Un test de sânge a arătat că a fost infectat cu o infecţie misterioasă. Medicii l-au izolat rapid în unitatea de terapie intensivă. Omul a murit după 90 de zile, în spital, dar nu şi Candida auris. Testele au arătat că peste tot ciuperca a invadat fosta camera a bărbatului infectat, potrivit Adevarul.



Dacă îţi speli părul zilnic, ar trebui să te opreşti din asta. Începe prin a rări acest obicei cu câte o zi şi vei observa că glandele vor secreta mai puţin sebum, astfel părul nu ţi se va mai îngrăşa atât de des. Gândeşte-te din timp pentru cum vrei să îţi aranjezi părul dinainte. Vei arăta bine, nu vei pierde mult timp dimineaţa şi nici nu eşti nevoită să îţi speli părul zilnic. Kim Kardashian are şi ea un truc care o ajută să arate mereu bine, deşi se spală o dată la 5 zile. În prima zi, părul are volum natural şi stă umflat. În cea de-a doua, poartă bucle lejere. Apoi, în cea de-a treia zi, îşi îndreaptă părul, urmând ca în următoarea să-şi prindă părul într-o coadă. În ziua cu numărul 5 se spală pe păr, potrivit Click.