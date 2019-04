Utile: Anemia afectează creierul copiilor. Cum îți dai seama că micuțul tău are lipsă de fier; Dieta bogata in proteine animale, asociata cu un risc mai mare de deces prematur; Beneficiile seminţelor de chia. Slăbește și tu cu ele!

Cercetatorii au descoperit, printr-un nou studiu, ca compozitia laptelui matern difera intre mamele cu o greutate normala si mamele supraponderale si ca variatiile metabolitilor, gasiti in laptele matern, sunt posibili factori de risc pentru obezitatea infantila, potrivit eurekalert.org. Se stia deja ca obezitatea materna este unul dintre cei mai puternici predictori ai obezitatii infantile. Obezitatea infantila creste riscul diabetului de tip 2, dar si al altor complicatii de sanatate, scrie medlife.ro

Oamenii de stiinta de la Universitatea din Finlanda de Est au descoperit, printr-un nou studiu, ca o dieta bogata in proteine animale si in carne, in mod special, nu este buna pentru sanatate, potrivit sciencedaily.com. Au existat doua grupuri de barbati care au fost monitorizati timp de 20 de ani. Barbatii ale caror surse principale de proteine au fost pe baza de animale au avut un risc cu 23% mai mare de deces, potrivit medlife.ro