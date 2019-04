Utile: Ce greşeli se fac frecvent şi ce metode de tratament există în cazul sinuzitei; Durere de rinichi sau durere de spate? Vezi cum faci diferenţa; Medic: „Suntem un popor care nu se mişcă suficient. 70-80% sunt sedentari, restul se mişcă după ureche“

Sinuzita, de fapt rinosinuzita, adică inflamarea mucoasei nazale şi sinuzale, se va manifesta în primul rând prin apariţia unei secreţii la nivelul nasului care se va exterioriza în afara lui sau în interior şi se vor prelinge pe peretele posterior al faringelui prin urmare vom simţi ca un nod, jenă în gât. Pe lângă acest simptom sinuzita se va mai manifesta şi cu nas înfundat, durere moderată facială la nivelul ariilor de proiecţie a sinusurilor, mici sângerări nazale, dureri în gât şi uneori febră, potrivit Descopera. Durerea de spate este foarte des întâlnită și nu doar la persoanele în vârstă. La tineri, cel mai frecvent se intalnesc scolioza si suprasolicitarea. Daca de curand ai ridicat obiecte grele sau ai facut miscari bruste, aceasta poate fi explicata pentru durerea de spate pe care o simți, mai ales dacă nu ești în cea mai bună formă fizică. Durerea de rinichi este adesea confundată cu alte tipuri de dureri fiindcă puţini oameni ştiu unde sunt localizaţi cu adevărat rinichii. Durerea de rinichi se resimte într-adevăr în spate, pe stânga sau pe dreapta coloanei vertebrale, chiar sub ultima coastă de jos, potrivit Unica. De 50 de ani, sedentarismul continuă să facă ravagii. Alimentaţia este tot mai abundentă, iar meseriile tot mai statice. Medicii specialişti ne învaţă cum ne păstrăm activi, fără a risca sănătatea oaselor şi a muşchilor. 10 mii de paşi pe zi. Este recomandarea unanimă a experţilor în sănătate care menţionează mişcarea moderată, alături de dieta echilibrată, renunţarea la fumat şi reducerea consumului de alcool, drept măsuri vitale pentru a scădea riscul de cancer, obezitate, boli cardiovasculare şi diabet, scrie Adevarul. Consumul de drojdie de bere scade nivelul colesterolului „ rău” . În același timp, această pastă, bogată în cele mai importante substanțe active, combate hipertensiunea. Numeroasele studii au demonstrat că hipertensiunea arterială și colesterolul ”rău” sunt doi dintre factorii majori implicaţi în apariţia bolilor de inimă. De aceea, bolnavilor cardiaci li se recomandă să consume periodic suplimente alimentare pe bază de drojdie de bere. Drojdia este un tonic pentru persoanele anemice. S-a constatat că o doză benefică de drojdie, pentru un adult, constă în consumul a trei linguriţe de drojdie de bere, de trei ori pe zi, pe stomacul gol: dimineaţa, la prânz şi seara, scrie Click. Iată de ce criterii trebuie să ţinem cont atunci când o cumpărăm, atunci când o consumăm şi mai ales atunci când le oferim copiilor ciocolată. ”Dacă ciocolata tradiţională are în compoziţie lapte praf, zahăr, unt, apă şi cacao, ciocolata cu lapte fabricată în sistem industrial nu trebuie să conţină mai mult de 5 ingrediente: lapte, zahăr, unt de cacao, masă de cacao şi lecitină. Aceasta din urmă nu are nimic în comun cu ciocolata realizată tradiţional în ciocolaterii” conf. univ. dr. Costel Stanciu, preşedinte Asociaţia Pro Consumatori, potrivit CSID.