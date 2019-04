​Utile: Ce trebuie să faci dacă ești singur și faci infarct; Autismul în România: ce strategii medicale se anunţă

Sfatul medicului Vasi Rădulescu Încerci să te calmezi. Anxietatea apare și anumite substanțe fac ca inima să bată mai repede, cerând mai mult oxigen. E un cerc vicios, pentru că în infarct, durerea apare tocmai pentru că anumite zone nu mai sunt irigate cu sânge și suferă/mor prin lipsa de oxigen (infarctul apare prin blocarea unui vas de sânge cu material. Un infarct clasic are durere care ține mai mult de 15 minute. Dacă poți și ești aproape, mergi la spital imediat. Ai grijă, condusul mașinii în acea stare poate fi deosebit de periculos pentru tine sau pentru celelalte persoane. 112 e prioritate, conform unica.ro „Sistemul imunitar petrece mult timp încercând să controleze CMV; la unii oameni, una din fiecare 5 celule T sunt specifice pentru acel virus”, a precizat Charles Rinaldo, membru al echipei de cercetare. „Ne-a făcut să ne gândim - poate aceste celule care sunt specifice pentru lupta împotriva CMV alcătuiesc şi o mare parte din rezervorul HIV. Astfel că am creat imunoterapia nu doar pentru HIV, ci şi să activăm celulele T ajutătoare specifice lui CMV”, a adăugat acesta, scrie descopera.ro Diabetul este însă incurabil. Prediabetul poate fi ţinut sub control astfel încât să nu se ajungă la diabet, dacă se depistează din timp şi se fac anumite schimbări în stilul de viaţă al pacienţilor.Aproximativ 5% din români sunt diagnosticaţi în fiecare an cu prediabet, în contextul a ceea ce numim „sindrom metabolic”, potrivit ultimelor statistici. Mai mult de jumătate dintre aceşti pacienţi ajung la diagnosticul de diabet zaharat de tip 2, în decursul a 5-7 ani de când a fost depistat prediabetul, conform adevarul.ro Ministerul Sănătăţii anunţă pe site-ul oficial următoarele date despre strategia pe care România o are cu privire la îmbunătățirea calităţii vieţii persoanelor care au primit diagnosticul de tulburare din spectrul autist (TSA). Protocolul semnat creează premisele pentru alocarea de fonduri necesare să asigure fiecărei persoane diagnosticată cu tulburare de spectru autist accesul săptămânal la 5 ore de terapie complementară actului medical, oferită de specialişti în psihoterapie şi psihopedagogie specială, potrivit csid.ro Mononucleoza infecțioasă, cunoscută și sub numele de „mono” este o boală contagioasă. Virusul Epstein-Barr (EBV) este cea mai comună cauză a mononucleozei infecțioase, dar și alți viruși pot provoca această boală. Este întâlnită frecvent în rândul adolescenților și adulților tineri, în special în cazul studenților. Cel puțin unul din patru adolescenți și tineri adulți care se infectează cu EBV vor dezvolta mononucleoză infecțioasă, scrie medlife.ro