Utile: Deviația de sept. Cât este de gravă și când devine o problemă care necesită operație; Sarea: beneficii pentru piele şi riscuri care apar când este consumată în exces

Se pare că barba este un paradis pentru microbi și nici câinii nu poartă pe ei atâția câți se regăsesc în barba unui reprezentant al sexului tare. Oamenii de știință au analizat probe de păr facial de la 18 bărbați și de la gâtul a 30 de câini, de diferite rase. Potrivit profesorului Andreas Gutzeit de la Clinica Hirslanden din Elveția, au fost identificate mai multe bacterii în părul uman al participanților la studiu. Dintre cei 30 de câini, 23 aveau un nivel îngrijorător microbian, în timp ce la restul s-au înregistrat cantități moderate, scrie doctorulzilei.ro Datele statistice arată că jumătate din populație are această problemă medicală, însă nu toți ajung la operație. Principalele simptome sunt:infecții nazale destul de dese,alergii repetate,dureri de cap,dureri faciale, uneori de maxilar,apar sângerările nazale,noaptea persoana în cauză sforăie,respirația este dificilă, zgomotoasă. Uneori, deviația de sept poate să ducă la apariția unor complicații deloc de neglijat. Acestea sunt: apneea în somn, astmul bronșic, otite medii dese, rinofaringite, laringite, conform doctorulzilei.ro Asigură-ţi cele mai confortabile condiţii pentru a putea dormi: principalul factor care duce de cele mai multe ori la un somn de calitate slabă este patul. Asigură-te că ai o saltea de pat confortabilă în dormitor şi perne potrivite care să nu provoace dureri de gât dimineaţa şi care să permită o poziţie corectă a coloanei. Mănâncă inteligent cu o oră înainte de culcare. Fructele simple, ciocolata sau o mesele pline de carbohidraţi trebuie evitate cu o oră înainte de culcare, însă asta nu înseamnă că nu poţi mânca nimic. Dacă ai de gând să consumi carbohidraţi, asigură-te că alături de ei vei avea pe farfurie şi o sursă de calciu sau proteine, deoarece aceasta va veni la pachet cu aminoacidul triptofan, unul dintre cei opt aminoacizi esențiali, notează clickpentrufemei.ro Caracteristice acestei afecțiuni pot fi: pete roşii acoperite de piele îngroşată, porţiuni de piele descuamată, porţiuni de piele foarte uscată, crăpată, care poate sângera, dureri, senzaţie de arsură, mâncărime la nivelul plăcilor , unghii îngroşate, crăpate, în anumite cazuri, articulaţii umflate, dureroase, în anumite cazuri . Psoriazisul este o boală cronică, ceea ce înseamnă că plăcile apar, rămân câteva săptămâni sau luni, se atenuează sau dispar, apoi revin, conform unica.ro Necesarul zilnic de sare este de aproximativ 3 grame pe zi. Printre cele mai sănătoase se numără sarea marină, sarea de Himalaya sau sarea de mină, neprelucrată. Sub nicio formă sarea cu adaos de iod sau sarea prelucrată nu trebuie folosite, deoarece prin procesul de prelucrare se pierd toate mineralele asociate. Sarea are efecte asupra pielii. Spre exemplu, apa şi nămolul din Lacul Ursu au concentrații foarte ridicate de sare, efectele asupra pielii fiind astfel rapide, intense şi de durată. „Cristalele de sare au efect de gomaj fin cu îndepărtarea delicată şi eficientă strat cu strat a celulelor uzate. Sarea pătrunde în ţesutul subcutanat şi atrage osmotic apa biologică pură produsă în organism, cu efect de hidratare profundă şi de durată”, a spus Suzana Pretorian, doctor balneolog pentru csid.ro