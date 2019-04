Utile: Primele semne care indică autismul la copii; Cum scapi de alergia la ambrozie; Cum scazi glicemia în mod naturist

Autismul este o tulburare de dezvoltare considerată ca fiind una dintre cele mai severe tulburări neuropsihiatrice ale copilăriei. Această tulburare prezintă o largă varietate de manifestări care apar în urma unor disfuncţionalităţi de dezvoltare ale sistemului nervos central. Cauzele specifice sunt încă necunoscute. Autismul este prezent încă de la naştere şi se păstrează pe durata întregii vieţii. Poate fi observat încă din primul an de viaţă sau se poate instala în jurul vârstei de 2-3 ani, chiar dacă, până la această vârstă, copilul a avut o evoluţie normală, scrie Click. În cazul alergiilor, pe lângă tratamentul simptomatic, care nu rezolvă problema, ci doar ameliorează simptomele, există şi varianta de desensibilizare, deseori comodă şi uşor de administrat chiar la domiciliu, de către pacient. În cazul polenurilor, tratamentul se face 6 luni pe an, timp de 3 ani consecutiv. Aşadar, procedeul trebuie repetat trei sezoane consecutive. Dacă întrerupem, procesul trebuie reluat. Este foarte important de precizat că tratamentul trebuie început cu 3-4 luni înainte de debutul sezonului de polenizare, deci înainte de a fi polenul prezent în aer, pentru ca atunci când apare polenul, organismul să fie pregătit, scrie Adevarul.



Hepatita D este o afecțiune gravă, fiind considerată de medici cea mai gravă formă de hepatită virală la om. Atenție! Hepatita D poate fi contactată doar de pacienții care au hepatita B, deoarece virusul D nu se poate multiplica în absența virusului B. Acest virus D se transmite prin sângele infectat, de cele mai multe ori prin transfuzii de sânge dar și prin contact sexual neprotejat. De asemenea, mama purtătoare va da virusul copilului. Practic, transmiterea virusului este la fel ca și cea cu hepatită B, pe cale sexuală și prin sânge, potrivit Doctorul zilei. În general, persoanele care încep un detox pentru păr o fac pentru că folosesc produse convenţionale care conţin chimicale, toxine şi alte ingrediente nu tocmai de calitate. În urma acestui detox, în special în cazul persoanelor brunete, scalpul poate ajunge din nou la un echilibru, scăpând astfel de straturile sufocante de grăsime şi alte reziduuri. De asemenea, ajută la stimularea foliculilor de păr permiţând astfel creşterea părului şi curăţarea scalpului de mătreaţă sau acnee. Cum îţi dai seama că părul tău are nevoie de detox? E simplu. Apar mâncărimi, scalpul este tot timpul gras, foliculii de păr sunt foarte uscaţi, apare căderea părului şi chiar durerile scalpului, potrivit CSID.



Un nivel mare al glicemiei în sânge poate duce şi la alte dezechilibre în organism, ceea ce atrage după sine apariţia unor afecţiuni precum diabetul zaharat, obezitatea sau bolile cardiovasculare. Din fericire, natura are soluţii terapeutice şi pentru diabetici, în lupta lor pentru menţinerea glicemiei la un nivel optim. Frunzele şi fructele de afin conţin mirtilina, numită şi ”insulină vegetală”, cu rezultate foarte bune în normalizarea valorilor glucozei sangvine. În plus, afinele sunt o sursă excelentă de vitamine, minerale, antioxidanţi. Seminţele de schinduf reglează glicemia şi colesterolul, prin reducerea absorbţiei glucozei şi a grăsimilor la nivel intestinal, potrivit Click.